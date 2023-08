Sin prisa pero sin pausa han ido pactando con el PP donde les ha hecho falta: en Barcelona, en Gátova, en Piles o en Sueca, por poner algunos ejemplos. Aunque, mucho más cerca, en la Vall d’Albaida y la Costera los pactos con la «derecha reaccionaria» se han dado en Atzeneta d’Albaida, Quatretonda, Castelló de Rugat o la Font de la Figuera. Todo según estos macarras de la moral «por el bien de los municipios, de la gente».

Porque les pertenecen los derechos y las libertades. Si les apoyas, no serán tus enemigos. Y como cantó Serrat : «hay que seguirlas a ciegas, Y serles devoto. Creerles a pies juntillas y darles de la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño destierro y excomunión».

Menudo jarro de agua fría para estos macarras de la moral saber que no pueden manipular a una joven organización política surgida contra todo pronóstico. Menudo jarro de agua fría para estos macarras de la moral saber que ni anunciando el apocalipsis desviaron a Ens Uneix de su misión: defender los intereses de Ontinyent y la comarca de la Vall d’Albaida.

Mientras estos macarras de la moral buscaban su sillón y sus fastos, Ens Uneix acordaba 15 millones en proyectos de mejora para su comarca. ¡Qué malvados! ¿Cómo se atrevieron a negociar más inversiones y servicios para mejorar la vida de la ciudadanía? ¡Solo al PSPV-PSOE le pertenece este derecho!

Si un partido independiente como Ens Uneix se vota a sí mismo en la Diputación de Valencia, según los macarras de la moral están facilitando que la derecha llegue a las instituciones. Pero si el socialista Jaume Collboni logra la alcaldía de Barcelona con los votos del PP, no existe ya derecha reaccionaria sino que es «un esfuerzo en un ejercicio de pragmatismo». Cuando son ellos, con su fracasada gestión, quienes abrieron las puertas de las instituciones a la derecha.

Si Ens Uneix acepta formar parte del Gobierno de la Diputación de València garantizando inversiones en los municipios de su comarca, evitando que VOX entre a gobernar, y manteniendo e impulsando inversiones de la Generalitat Valenciana como el hospital, el Museo del Téxtil o el desdoblamiento de la CV-60, lo que ha sucedido es que «se ha evitado una mayoría de progreso para seguir haciendo políticas en defensa del municipalismo, la justicia social y la igualdad». Pero si un presidente del Gobierno llega a acuerdos durante 4 años con independentistas de derecha e izquierda lo que existe es una «dinámica parlamentaria» para conseguir «conquistas sociales» o si en Atzeneta de Albaida, el PSPV gobierna durante 4 años con el apoyo del PP tampoco pasa nada.

Si un presidente de la Generalitat Valenciana hace lo contrario que su predecesor y visita por primera vez el único hospital en construcción en la Comunidad Valenciana para comunicarle al alcalde que se van a recuperar servicios eliminados y terminar la infraestructura lo antes posible, se «fragua la foto de la vergüenza y hay intereses ocultos detrás». Pero si el PSPV-PSOE necesita al PP para aprobar los presupuestos municipales en, por ejemplo, Castelló de Rugat «entendemos que ampliando el consenso mejoramos la acción del gobierno» o no hay problema si en la Font de la Figuera el PSPV y PP se reparten equitativamente el poder municipal (con tenencias de alcaldía y áreas de gestión).

Y así ante cada avance y acuerdo que no les tenga por protagonistas, estos macarras dispararán mentiras y manipulaciones contra Ens Uneix intentando ensuciar acuerdos legítimos y democráticos simplemente porque no los han rubricado ellos. Los insultos son su nueva arma mientras perfeccionan la mentira, que ahora llaman rectificar.

La realidad que pretenden vender solo existe en sus redes sociales y en la mente de sus líderes porque en el mundo real, en el que trabaja Ens Uneix día a día la ciudadanía ven cómo sus pueblos crecen en servicios para desarrollar su proyecto de vida allá donde han querido.