Fruta fresca en el infierno

Mientras esté fresca y dulce…». A ella no le importa. No, sí le importa pero no está dispuesta a hacer excesivos sacrificios para revertir la situación. Eso del cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero o las focas de los polos son conceptos lejanos. La ambigüedad es la gran enemiga de la acción. Los «palabros» técnicos congelan el compromiso. Si es que existe a nivel general, que mucho lo dudo.

Suficiente, eso creen, hacen algunos cuando reciclan. Demasiado si se comparan con otros. El compromiso político (porque toda inversión de tiempo en una causa mayor es política) tengo la sensación (seguramente infundada) que vive horas bajas. Porque independientemente de estadísticas que digan que la gente cada vez recicla más, usa menos aviones (seguramente no es así) o apuesta por la desaceleración (tampoco parece muy real), siguen creciendo los partidos que dan alas al negacionismo y el sistema capitalista dicta el relato que permite comer toda clase de fruta durante todo el año, comprar un producto en China y recibirlo en unos días o cenar por encargo y que un motorista te lleve la comida a casa. Da igual eso de la huella de carbono, vuelve a ser un concepto distante. Cuando sintamos el bofetón no quedarán hospitales. Car y Belén, las chicas del Clima Bar, que nos divierten mientras nos asustan, lo dejan claro: «Nos importa un bledo si reciclas mucho o poco si después no votas contra el cambio climático», vienen a decir. Oxfam Intermón habla de temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies animales, aumento del nivel del mar y de alimentos más caros. Pero lo importante es que la fruta (pues a eso se refería nuestra primera protagonista televisiva) «esté fresca y dulce». El resto, patada adelante. Compromiso nulo. Ese es el día a día del común de los mortales. La victoria final del capitalismo neoliberal: el egoísmo por bandera, la simplicidad argumental. Si hace más calor en verano, pondrán el aire acondicionado más fuerte. Si hace más frío en inverno, comprarán más ropa barata fabricada bajo fórmulas de explotación laboral. Y seguirán acelerando el final. Cambio climático o final nuclear, cantaba el grupo que explica la adolescencia. Pues nada, 47 ºC para todos. Y los muertos cada año por las olas de calor siguen lanzadas. En expansión. Disfruten del infierno. Perdón, del verano.