Ultrapragmatismo

Pragmatismo. Dícese de aquel (o aquella) que no tiene inconveniente en meter los principios en el armario para obtener algún provecho. No es la definición de la Real Academia, pero hay días que la palabra hierve. Algunos ejemplos. La consellera de Interior acepta el puesto por el partido que más ha puesto a caer de un burro al Gobierno anterior y semanas después continúa apoyándose en la estructura heredada. Y no pasa nada. Incluso puede criticar la labor realizada y seguir con los profesionales que la han desarrollado. Todo es digerible.

Otro. Llega un cantante (o una), sufre de desamor (lo normal) y tarda horas en transformar la experiencia en algo que aceptamos llamar canción para dolerse, despecharse y, sobre todo, aumentar su cuenta corriente. Y encima, los medios de comunicación nos pegamos por hacer viral la noticia, reproducir el vídeo de la presunta canción y seguir ‘monetizando’ el caso. Y más. Los combativos políticos de Vox, ese partido que hemos aceptado llamar ultraderecha, dan su apoyo al PP para que tenga la presidencia de la Diputación de Valencia con el voto también de una diputada de un partido de la Vall d’Albaida que se reconoce como progresista. Su señoría dice ahora que va a reforzar la red de municipios contra la violencia de género (esa de la que aquellos reniegan) y ni se inmutan. La misma diputada se mueve en la cuerda floja para sostener que el nuevo Gobierno seguirá ayudando a las asociaciones de memoria histórica «proyectos de dignificación de las víctimas de ambos bandos en un lamentable conflicto» y como si fuera agosto. A ver si al final lo fundamental va a ser el interés. O sea, el poder. A ver si entre tanto ‘neocon’, ultraliberal y ultracatólico, lo que va a haber es mucho ultrapragmático. Y más allá está el asesinato en Quito. E periodista y candidato Fernando Villavicencio no era un santo, pero no se dejó doblegar. Apuntó al poder del narco y sus tentáculos con el poder. Su muerte es la mejor prueba. Después del culebrón con el hijo de Petro y los dineros de un cartel y de tanta violencia, crece la sospecha de que gobernar en estos países y estar al margen de las implacables redes del dinero sucio es un imposible. Con el riesgo de que la distancia confunda, en demasiadas ocasiones la coincidencia en el enemigo estadounidense y las posibilidades de desarrollo que supone la industria de la coca lleva a políticos y empresarios del lado oscuro a converger silenciosamente. También se podría hablar del pragmatismo de los que en Occidente se escandalizan antes de aceptar una raya la última noche de fiesta. Y se podría hablar del pragmatismo del columnista, como el que firma, que aprovecha cualquier agujero de la realidad para desahogarse y llenar unos renglones. Javier de Lucas se lamenta de la pérdida de influencia de eso que se aceptó en llamar intelectuales y que han devenido, dice, en opinadores orgánicos, de parte. ¿Pragmatismo o conciencia?