Dicen que aquí se apareció en el siglo XV una virgen entre los espinos del monte. Lo de las apariciones viene de largo. Estás en tus cosas y de repente hay una luz que te deslumbra. Y de dentro de la luz surge una voz que es como las voces de ultratumba. El susto que se pegan quienes sólo estaban en lo suyo personal es de campeonato. Y claro, lo del susto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que esa voz profunda, desde la autoridad y el poder que le concede el acojone, te ordena que allí mismo levantes una catedral, o una pequeña ermita, o una iglesia de las normales, todo para rendir culto a quien se ha aparecido sin avisar porque, si hubiera avisado, la cosa ya no sería un milagro sino algo muy parecido al parte meteorológico.

No sé lo que diría la Virgen del Espino, pero en su honor se levantó un santuario que es donde estoy escribiendo esta columna en medio de un paisaje como debe de haber pocos en el mundo. Hablo de la belleza. De la impresionante belleza del Santuario de Aránzazu y sus alrededores. A diez kilómetros escasos de la villa de Oñati y a unos cuantos más de Beasain, que es donde vieron la luz primera mis amigos Antonio y Mila. Se bajaron al Sur hace muchos años y ahora regresan porque los orígenes son como ese paraíso que nos contaba Milton sobre el desahucio que sufrieron Adán y Eva por haber traicionado a Dios cediendo -ingratos ellos- a las tentaciones de Satanás. Me dijeron los amigos ven como el bolero y me vine a ver si acababa la nueva novela, como siempre suelo hacer en este trance tan hamletiano, lleno de dudas y de una incertidumbre que asusta tanto como una aparición mariana. Acabar o no acabar la novela. Ojalá que sí, dirán voces amables. Y las otras: ojalá que haga un milagro la Virgen del Espino y nos evite tan insoportable sufrimiento. De todo ha de haber en la viña del Señor, como diría el bíblico.

Así que lo que les decía al principio. Paso aquí unos días de encierro casi monacal porque escribir, a veces, exige que sólo se escuchen los sonidos del silencio, como cantaban hace dos o tres siglos Simon & Garfunkel. Ver desde la habitación cómo amanece, y cómo poco a poco se va clavando el sol en la montaña cortada a cuchillo sobre los hondos verdes del barranco, es un prodigio extraterrestre. El santuario es moderno. De los años cincuenta del pasado siglo. De tan moderno y aparentemente poco respetuoso con las normas del arte sacro, la Iglesia oficial detuvo su construcción y sólo con el Concilio Vaticano II hubo permisos para que acabaran las obras. Nombres como los de Oteiza, Chillida, Lucio Muñoz o Néstor Basterretxea, con los de los arquitectos Sáenz de Oiza y Luis Laorga, forman parte de una lujosa nómina de artistas que hicieron posible este monumento. Pero también hay otros nombres que saco aquí este domingo y forman parte de una memoria que fue borrada del mapa hasta hace unos años. Ya he escrito muchas veces que en este país nos va más el olvido que la memoria. Pero aquí, este domingo, quiero hablar de la memoria, de una memoria injusta y largamente silenciada.

El 27 de julio de 1936, en Beasain, una mezcla de militares golpistas y requetés llevaron a cabo numerosas detenciones y asesinatos entre la población, incluso entre una parte del vecindario conservador y los guardias civiles que se habían mantenido leales a la República. Fue una escabechina que consta en los anales de la represión en Euskadi y que se prolongó hasta los primeros años después del final de la guerra en 1939. Justo ese día 27 yo acababa de llegar y me invitaron a participar en el acto de homenaje que todos los años rinde el Grupo de Memoria Histórica a quienes sufrieron aquella represión. La sala a tope de gente. Música, danza, poemas y canciones, la palabra que daba paso a la ofrenda floral en el monumento a las víctimas, levantado frente al palacio de Igartza en el año 2012, obra del artista beasaindarra Jokin Telleria. Allí los nombres que nunca serán borrados de la historia. Las mujeres que eran torturadas y humilladas por ser mujeres y ser de izquierdas. Flores rojas que llenaron esa campana rota y el libro que son la encarnadura en hierro del monumento a la memoria de una dignidad que hoy, en muchos sitios después del 28M, quieren borrar de nuevo los gobiernos de Vox y el PP. Sé de lo que hablo: vengo de la tierra quemada por ese pacto ultraderechista en el País Valenciano. Sé de lo que hablo. Y no vean ustedes la gracia que me hace.

En unos días seguiré viaje a Pau, no lejos de la frontera francesa. He estado ahí muchas veces. Hasta una vez me concedieron la Medalla de la ciudad. Un honor, como ustedes se pueden imaginar. Por cierto, como no soy de trajes y esos detalles suntuarios, me tuvieron que dejar una chaqueta para que las fotos de la prensa no me sacaran como a un descamisado. Siempre regresaré a Beasain, a esa gente y a esas flores rojas que nunca se van a ir de mi memoria.