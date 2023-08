Un dels problemes més importants que estem patint en els darrers anys a les grans ciutats, és la dificultat dels particulars per disposar d’habitatges a preus assequibles, tant per a llogar com per a comprar. Tots coneguem els factors que s’han conjugat per a dur-nos a aquesta «tempesta perfecta», com és el cas de la pujada de la inflació i dels tipus d’interés, així com, una alta demanda immobiliària agreujada per la recuperació del sector turístic. Però si mirem, un per un, cada cas de les persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge o conservar-lo a llocs com la Ciutat de València, podem trobar darrere històries personals molt complicades.

Un exemple recent el veiem al barri de Trinitat, una zona que resulta atractiva per a l’allotjament turístic perquè en ella s’ubiquen el Museu de Belles Arts i els Jardins de Vivers. Així com, per la seua proximitat a Ciutat Vella, on es troben una part important dels museus i espais d’interés monumental de València. Concretament en aquest barri residia llogada des de feia un parell d’anys, a un pis en estat d’origen a un edifici de mitjans dels anys seixanta, una família amb dos xiquets menuts. Malauradament, el pare estava convalescent des de feia mesos, degut a una afecció cardíaca per la qual va haver de ser intervingut. Doncs el titular del pis, va vendre la llar on residien aquestes persones a finals del 2022 i la part compradora la va reformar, quedant aquesta família en el carrer. A continuació, fa cinc mesos, la nova propietat de l’immoble el va començar a oferir a una coneguda plataforma de lloguer turístic on s’anuncia actualment. Tot això, malgrat no comptar amb la preceptiva llicència, ja que no pot disposar d’aquesta per incompatibilitat amb les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de València vigent. Açò és degut al fet que aquest pis comparteix replanell amb altres habitatges d’ús residencial, que és el dominant de la zona.

D’aquesta manera aquesta família, inclosos els dos menors que estaven escolaritzats a Trinitat, es van vore en risc de ser desarrelats del seu barri i també de la seua ciutat, un trauma que malauradament han de patir moltes persones en l’actualitat. Així es posa de manifest com els lloguers turístics, en la majoria dels casos, lluny de ser una experiència d’intercanvi cultural com ens ven als anuncis, en la pràctica resulten un negoci d’inversió que destrueix la vida i el teixit social de les ciutats i de la gent.

En conseqüència, amb aquest cas, un més dels que podem trobar hui en dia a la Ciutat de València, ens n’adonem com les asèptiques estadístiques i les xifres que escoltem o llegim als mitjans de comunicació, respecte a la present situació del mercat immobiliari, analitzades cas per cas amaguen darrere situacions molt dolentes. Per tant, és molt necessària una estricta regulació i inspecció d’aquests tipus d’arrendaments, per a evitar que es continuen donant cada dia tragèdies residencials com aquesta.