Vaig combregar per primera vegada un dijous d’aquells que «llueixen més que el sol: Corpus Christi, Dijous Sant i el dia de l’Ascensió». Aquell any, el 1973, el nostre era un país de festes només religioses. Amb la democràcia, aquells tres dijous, almenys a les nostres terres, desaparegueren del calendari festiu, per donar pas a altres laiques, com el Dia de la Constitució i més nostrades, com el 9 d’Octubre. Som de celebrar més la Pasqua que la Setmana Santa i ací el Dijous Sant és ja només festa per als escolars. La festa grossa de València, el Corpus, viu moments inquietants, en una ciutat que li ha donat l’esquena, amb un veïnat escapat a les platges i només turistes com a espectadors. La desaparició de la festa de l’Ascensió, l’ascens al cel de Jesucrist quaranta dies després de mort, no recorde que alçara ni pols ni remolí deslligada de processons fastuoses com les anteriors.

En canvi, la mort i pujada al cel de la Mare de Déu, l’Assumpció, o més coneguda com la festa de la Mare de Déu d’Agost, desafia la calor i els torns de vacances per a mantindre’s com a festa imprescindible en infinitat de pobles, però enlloc com a Elx. La peça de teatre medieval, declarada per la Unesco Patrimoni Immaterial de la Humanitat, es representa de manera ininterrompuda des de fa més de cinc-cents anys, la vespra i la festa, el 14 i 15 d’agost, a la basílica de Santa Maria. El Misteri d’Elx, un text en valencià, que narra la mort, l’assumpció i la coronació de Maria s’enceta amb la crida als apòstols perquè acompanyen Maria en els últims moments «Cert és aquest gran misteri ser ací tots ajustats» exclamen en retrobar-se, feliços per la reunió i tristos pel motiu. La magrana, l’ara coeli, l’oripell, els cants dels xiquets... hauran de veure’ls en la retransmissió d’À Punt si no han aconseguit una entrada en la basílica i no s’ho haurien de perdre.

Per a molts, el misteri és el poder de convocar-nos any rere any a un acte ja sabut, a un ritual, que per més que te’l sàpies no deixa d’encisar-te; però potser el misteri de veritat siga que la Festa haja mantingut la llengua en un poble cada vegada més desapegat de les seues arrels i hauríem de fer-ne un pensament.