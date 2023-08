El 15 de agosto se cumple el octavo aniversario del fallecimiento de un viajero ejemplar. Nacido en Tavernes de la Valldigna, de padres de Dénia, cosmopolita, amante de la buena mesa, viajero incansable, a la par que sedentario, solidario de las causas justas, discreto en su compromiso con los más necesitados, fallecía, sin el conocimiento debido, Rafael Chirbes.

Fue el título de su obra, El viajero sedentario, el que hizo acercarme a su literatura. Me recordó aquella frase atribuida a Benjamín Disraeli, primer ministro del Reino Unido, de que todo viajero ha visitado lugares que no recuerda y recuerda lugares que no ha visitado. Luego, fue una buena amiga, Dolores Giner, la que vino a señalar el interés de su obra literaria. Más tarde, el éxito de Crematorio y En la orilla, supuso el reconocimiento de la calidad que ya apuntaba en aquellas primeras obras, Los disparos del cazador o La buena letra, en cuya versión de 2010, queda manifiesta la propia rebeldía del autor, que advierte de la profundidad de las injusticias sociales sin pretender edulcorar la situación como se había hecho en ediciones anteriores de esta misma obra.

Tuve oportunidad de coincidir con Rafael Chirbes, en la presentación del Anuario de la Cocina de la Comunidad Valenciana. Chirbes, como escritor gastronómico, era más popular en Alemania que en España. Despliega literatura y habla de ciudades y lugares desde las emociones, como, Yanet Acosta, Premio Nacional de Periodismo Gastronómico en, Bon Viveur, pone de manifiesto. Conversamos sobre nuestros puntos de vista culturales, gastronómicos y viajeros, y agradecí su crónica de la corrupción urbanística, que había esquilmado a nuestro país, entre otros, Mediterráneos. Trabajó en Marruecos como profesor, y publicó su primera novela, Mimoun, en 1988.

En 2013, publicó En la orilla, donde introduce al crítico gastronómico aprovechado, al igual que denuncia, «que en cada cuchara que comemos hay un esfuerzo humano que es necesario respetar, y distinguir lo que es bueno, lo honesto, lo que está bien hecho, y separarlo de lo malo, de la estafa es importante en la formación moral de nuestro tiempo». Magistral, diría Yanet Acosta. Con su amigo Ricardo del Restaurante Haití, en Dénia, con quien he compartido estos pensamientos, lo tenemos siempre presente.

Ocasionalmente ofrecía entrevistas, como la espléndida que le concedió a Martí Domínguez, aún cuando se mostraba muy solícito a extenderse, a título particular, de forma afable y sencilla, pero clara y contundente, sobre la situación en nuestro País Valenciano. En la citada entrevista apuntaba que fueron aquellos primeros trabajos en los que se forjó su pensamiento actual. València, a la que Chirbes, reconoce como ruidosa y popular, pija y señorita, conservadora y moderna del siglo veintitantos, que huele a albañal y azahar, ciudad de excesos, poco querida, malquerida, en una palabra.

Viajero impenitente, firme en sus convicciones, se refugió en la Marina Alta, sin dejar de trabajar, compartiendo la cita de Baudelaire, de que trabajar es menos aburrido que divertirse. Premio Nacional de la Crítica cuyo importe donó anónimamente a Casa de Caridad, Chirbes buscó refugio en Beniarbeig, donde sus sobrinos María José y Manuel Micó Chirbes, como secretario de la Fundación Chirbes, van catalogando, con Álvaro Angosto, como investigador, los 6000 libros de su magnífica biblioteca de arte, gastronomía y política, entre cuyas obras, las de Galdós, Proust y Lukács, entre otras, aparecen con comentarios del propio Chirbes.

Hoy, aun contando con el consuelo de poder disfrutar de sus libros, entre otros, Los viejos amigos, me conmueve la tristeza de haber tenido al lado un personaje excepcional, trotamundos, humano y literario, desprendido y solidario desde el anonimato, lo cual me consta, sin haber podido rendirle mayor reconocimiento y sin haber sabido aprovechar, más si cabe, su cercanía, caudal de sabiduría, y estima por todo el género humano, que sus convicciones republicanas ponían de manifiesto.