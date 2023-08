España no es España. Aunque gane el Mundial, la selección española femenina de fútbol no es España porque el fútbol es una cosa de hombres y ellas, simplemente, son mujeres. Ni fútbol, ni femenino, vociferan algunos desde hace años. La selección española femenina de fútbol no es España porque muchas de ellas se han declarado abiertamente como lesbianas y el deporte rey, repiten en la barra del bar entre litros de cerveza, es viril y varonil. En él no hay homosexuales y así debe seguir siendo. La selección femenina de España no es España. Incluso las comentaristas de los partidos de España no son españolas. Son indignos los gritos de Alicia Arévalo, junto a los de Sonia Bermúdez y Marta Corredera, tras el gol de Olga Carmona que dio el pase a la final. Las mujeres son menos racionales, claman con la voz ronca. Incluso expelen: «Son más beligerantes porque carecen de pene». No entienden que esa celebración concentra las voces acalladas durante décadas. El argumentario de la caverna discrimina con la nomenclatura. Esa caverna que no entienden la diversidad. De esos que conciben España como un ente monolítico, inviolable, estático. El fútbol es España pero sólo el masculino. Son hermanos de los que criticaban la diversidad étnica de la selección masculina de Francia en Qatar. Demasiados negros, decían. Los galos reunieron en la prórroga de la final a diez jugadores afrodescendientes y uno blanco, el portero Lloris. Francia no era eso, incidían. No era la Francia ejemplar, la modélica. No sé cuál exactamente. Como tampoco sé a qué España hace referencia aquel que mira al pasado y la ve impoluta o aquel que no entiende la diversidad lingüística porque aquí se habla español. Son los mismos que miran con extrañeza a Salma Paralluelo, Thiago Alcántara, Marcos Senna, Mo Katir o Ana Peleteiro.

El común de los mortales no defiende dichas aberraciones pero el partido de octavos de final ante Suiza reunió en La 1 a 398.000 personas, con un respetable share del 37.1 % a esas horas de la mañana pero muy lejos de los índices que siempre, juegue quien juegue, consigue el fútbol masculino. Los penaltis del Marruecos-España de los octavos de final en Qatar concentraron delante de los televisores a 12.609.000 de personas. Cierta televisión dio el pase a semifinales como sexta noticia, por detrás de un gol del decadente Cristiano Ronaldo en un campeonato de Asia. Una estructura mental generalizada que permite que los premios del Mundial femenino acumulen 150 millones de dólares, todavía muy lejos de los 440 millones de dólares repartidos entre las selecciones masculinas en Qatar hace unos meses. No querer percibir los privilegios de los hombres es el primer paso de la discriminación de las mujeres.