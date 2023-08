Deixem poc d’espai per a entendre que els esdeveniments que ocorren en determinats moments, o excepcionalment, resulten importants. Per eixa raó, m’agrada incloure en les meues reflexions la locució «a vegades». Indica que qualsevol cosa ha passat de manera ocasional. Presenta els sinònims «a voltes» o «de vegades».

Quasi sempre tinc la necessitat d’expressar les excepcions al que normalment ocorre. No és que vullga posar objeccions a les afirmacions, però sí arreplegar les possibilitats que poden sorgir i fer que no passen circumstàncies previstes. Quan dic «a vegades» reconec que tot pot fer-se diferent del que a priori pareix evident.

Estos dies he vist de prop Guernika i el seu Museu de la Pau. M’ha fet reflexionar que «a vegades» no tenim raó i que no paga la pena matar-se per ideologies diferents. Trobe que els sentiments violents són potenciats per les persones que encapçalen grups. Al remat, la innocent societat civil del moment és l’autèntica víctima. Tracte de pensar en aquells habitants de Guernika que en l’any 1937, després de les bombes, no tornaren a casa. Fou un crim de guerra invisibilitzat, com tants altres continuen presents en el món. Quan estos passen poc es pot fer, però almenys, a través d’eixa memòria històrica que alguns rebutgen, visibilitzar-los perquè no tornen a succeir. Quants dolors hi ha hagut i hi ha per no comprendre «a vegades» que la nostra veritat no és la veritat?

En este mes de gran intensitat política, els grans partits polítics han d’entendre que no sempre cal escoltar les minories sinó que «a vegades» cal deixar-les gestionar. El millor govern és el de la majoria que té en compte les minories. Així que, la legitimitat no solament està expressada pels vots, també per la capacitat de consens.

Ahir pujàvem Sant Roc en la romeria que va des d’Estivella a Beselga. Pensava que no tots els ritus processionals «a vegades» són iguals. Quan el sentit popular i tradicional supera el religiós, i el carrer pren forma de camí, apareixen les romeries. És un tipus de tradició que paga la pena conservar en els municipis. Eixos actes ens fan entendre la nostra identitat local.

En definitiva, tinguem en compte que «a vegades» és la locució que definix les actituds de les minories o l’excepcionalitat feta realitat. No oblidem que les excepcions també són part de la norma.