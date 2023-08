No se ha cortado un pelo Joan Tardà tras conocer la decisión de Waterloo. Literalmente ha dejado escrito en Twitter –territorio abrumadoramente afín a Puigdemont- un mensaje con retranca: ‘Amigos de @JuntsXCat, bienvenidos a la política de los independentistas d’@Esquerra_ERC ‘ñorda’, ‘traïdora’ y ‘botiflera’ evidentemente’. Porque, en un giro inesperado de los acontecimientos, Puigdemont decretó acuerdo con el PSOE para la Mesa del Congreso. Inesperado por todo lo dicho con anterioridad, por toda la retórica maximalista, por las descalificaciones constantes a los acuerdos entre PSOE y ERC. A menudo, no ya contra el contenido de esos acuerdos si no contra el hecho mismo de dialogar para llegar a acuerdos.

Con razón Tardà se ha dejado ir, sin filtro. Porqué Tardà es uno de tantos que soporta desde hace años insultos de todo tipo e incluso amenazas directas de los que se manifiestan como acérrimos afines a Waterloo. Le han llamado de todo a Tardà, pese a ser un espíritu libre que ha rechazado cualquier prebenda, como cargos de partido o institucionales. Es un jubilado que vive de su pensión y expresa su opinión. Aunque eso ha importado poco a quienes le insultan a diario, agitando banderas belgas junto a estelades o a electos que fomentan ese tipo de actitudes. O que incluso las aplauden, como ya se vio con Carme Forcadell en la celebración que hizo Waterloo del quinto aniversario del 1 de Octubre. Bochornoso espectáculo que algunos jalean sin rubor. La socialista mallorquina Francina Armengol será la nueva presidenta del Congreso, mujer que ha gobernado Baleares junto a Podemos y Més, y que ha defendido la enseñanza en catalán y uso público en su comunidad. Era un guiño, cierto. Pero no suficiente. Los republicanos plantearon tres condiciones para un acuerdo: fomento del catalán, investigación Pegasus y tramitación de una ley de amnistía. Puigdemont ha pedido ampliar esa investigación al 17A. Se lo han dado. Y así, finalmente, ha transigido con las mismas cartas que había enseñado ERC. Eso sí, con compás de espera. Dejando claro que su posición era determinante. ¿Era por tanto un tema de contenido o de protagonismo? Cabe preguntars, si no es esa una autoenmienda en toda regla. ¿No ha optado Puigdemont por el diálogo y el acuerdo que afeaba a los republicanos? ¿No es eso pragmatismo? La víspera, una de las voces más respetadas del sector pragmático de Junts, Jaume Giró, publicó una instantánea veraniega en Instagram. Era una foto con la pesca vespertina, posando, con una sonrisa en la barca con sus capturas. El mensaje era claro, evocaba el antaño ‘peix al cove’. Ciertamente denostado, también por los republicanos en el ocaso de aquella etapa. En Junts hay más gente de la que parece con ganas de llegar a acuerdos y lograr avances tan significativos como el del catalán en Europa. Giró es una de esas personas que podría optar por presentarse a primarias en la futura lista electoral de Junts. Como el expreso Josep Rull, otro posible cabeza de lista y de probada bondad. Otra cosa es qué capacidad tienen de llevar a Junts por el camino del acuerdo y de rehacer puentes con los republicanos. Probablemente, hoy, ambos respiran más aliviados. Aunque no se puede olvidar que esto era solo el aperitivo, veremos qué ocurre cuando llegue el plato principal con la investidura de Pedro Sánchez.