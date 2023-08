Ötzi i el persistent desabastiment de gel

La ciència del passat reviscola sempre a l’estiu. Temps on els arqueòlegs, antropòlegs, espeleòlegs, forenses genètics i imitadors de tota mena, prenen el protagonisme en traure a la llum les seues investigacions, ja siga una excavació, la maqueta d’una mini alhambra, o la confirmació detallada del carbó-14 sobre qualsevol material, humà inclòs, perquè la prova ha esdevingut la ressonància definitiva de la història. Més enllà de l’aspecte definitiu d’Ötzi, el conegut home de gel que va viure fa cinc mil anys als Alps, sembla que tenim un problema amb la recreació estètica de les troballes científiques, perquè té millor mercat vendre que la principal mòmia europea era un cos d’un home corpulent, blanc i amb monyassa, malgrat ser baixet de pell morena, calb i d’ulls marrons, com el comú dels mortals. Vaja, un típic caucàsic del sud. Mai li estarem tan agraïts uns quants als científics del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, amb seu a Leipzig i que honra la memòria del físic alemany que va iniciar la mecànica quàntica.

Tot i que parlant de gel, la majoria de la població del Camp de Túria haguera participat diumenge passat en una recol·lecta per la investigació de producció massiva de glaçons. La comarca va patir un autèntic desabastiment de la principal matèria primera d’agost. Diumenge estaven buides les neveres de moltes benzineres i també les de l’establiment de la ‘Cope’ de la Pobla, que presentava un aspecte semblant a la platja de Ponent de Benidorm a migdia. Vaig estar pendent dilluns si havien augmentat els incidents veïnals, però sembla que no, la falta de les pedres de gel industrial pel gintònic va comportar-se, i supose que s’acudí a les habituals geladores domèstiques. Tot i que sembla que el consum de glaçons s’ha disparat també per altres usos més ancestrals, més en la línia Ötzi, que per alguna raó va ser batejat com l’home de gel. Ötzi es una momia que sigue haciendo historia 5.000 años después de su muerte El que està de moda tot l’any és la pirotècnia lingüística, sempre amb molta traca, a l’estil de pensat i fet. Ara que s’acosta la tornada al col·le amb els nous usos de llengües cooficials, només un prec als teòrics de la primera, segona, tercera via i als de marxa enrere. No parleu tant i llegiu més.