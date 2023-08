En mi juventud hice varios viajes a la antigua usanza. No existían los teléfonos móviles de hoy en día, internet era una quimera y la única forma de tener un conocimiento previo de un país a visitar era leyendo a escritores que habían viajado por él. Da igual si lo habían hecho diez o cincuenta años antes. La buena literatura de viajes es imperecedera. Así que todo lo que tenía que hacer era echar mi bolsa de viaje al hombro y caminar hacia la estación de tren o autobuses más cercana. Y en todos los países que visité siempre me encontré con algún interesado que me preguntaba sobre el motivo de que España fuera unos de los países más visitados del mundo. Aunque nuestro país aún estaba muy lejos del alrededor de 80 millones de visitantes extranjeros que va a recibir en 2023, el hecho de que un país tan pequeño superase a países como EEUU y estuviese, por aquel entonces, muy cerca de tener más visitantes que Italia (en la actualidad lo hace con creces) sorprendía en países que trataban de hacerse un hueco en el turismo internacional. Yo nunca sabía qué responder. Intuía que era por un cúmulo de causas y de circunstancias. Además, las personas que me lo preguntaban solían vivir en pueblos o ciudades humildes con malas infraestructuras, grandes desigualdades sociales y una variación de precios en función de la cara que te vieran que en ocasiones resultaba hilarante.

En las recientes elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 28 de mayo se produjo un retroceso significativo en los votos obtenidos por partidos nacionalistas y de izquierda a la izquierda del PSOE que motivó que decenas de importantes alcaldías y gobiernos de varias comunidades autónomas cayesen en manos de la derecha gracias a, en ocasiones, vergonzantes, aunque lícitos, pactos entre el Partido Popular y la ultraderecha representada por Vox. Mientras que el PSOE perdió un número menor de votos que recuperó con creces en las elecciones generales, los partidos nacionalistas y Unidas Podemos sufrieron un batacazo que se confirmó el 23 de julio. Un batacazo que no ha sido explicado por los dirigentes de estas formaciones y que también afectó a alcaldías socialistas gobernadas en solitario o con alianzas con otras fuerzas locales (en teoría) de izquierdas como fue el caso del PSPV en la ciudad de València. Sin embargo, y a pesar de que no se haya querido hacer ninguna autocrítica sobre el porqué de la pérdida de votos en el ámbito municipal mientras que en el Estado Pedro Sánchez recuperó y superó los votos de las anteriores elecciones generales, bien podría ser la inexplicable política turística de ciertos partidos minoritarios del ámbito regional y local imprescindibles para formar gobiernos municipales y autonómicos progresistas y de algunos dirigentes socialistas locales u autonómicos, uno de los motivos de que el Partido Popular recuperase numerosas alcaldías y comunidades autónomas en coalición con Vox a pesar de haber sido la segunda fuerza política en bastantes casos. Desafortunadas declaraciones hablando de turismo masivo y la inoportuna aprobación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana han colgado a la izquierda el sambenito de partidos políticos contrarios a la primera industria de regiones como la Comunitat Valenciana, Las Islas Baleares y Andalucía. Que la llegada de viajeros extranjeros moleste a una minoritaria parte de la ciudadanía no debe suponer que se tengan que poner cortapisas y multas turísticas por el simple hecho de pisar la calle. Si hay una economía horizontal que se expande por todas las capas de la sociedad es la provocada por, no olvidemos, personas que eligen España para gastar su dinero en ocio. El magistrado Vicente Magro, especialista en propiedad horizontal, ha señalado en relación con los pisos turísticos, que no se puede sancionar a los propietarios de estos pisos que quieren cumplir la normativa y pagar los impuestos que les toque. Tampoco, afirma, las comunidades de propietarios los pueden prohibir ya que la ley al respecto afirma que las comunidades pueden regular pero no prohibir. Que durante dos meses al año los españoles tengamos que sufrir ciertas molestias por la llegadas de extranjeros y por los propios españoles que nos movemos internamente, no debe justificar ni la proliferación de actitudes xenófobas ni racistas, pero sobre todo nunca puede tener la consecuencia de que determinados dirigentes de partidos políticos de izquierdas que, no se sabe muy bien por qué, se erigen en protectores del medio ambiente, pretendan imponer restricciones al turismo porque un grupo minoritario así lo pide. La política debe mirar el bien común y no las actitudes egoístas y poco racionales de unos pocos y el turismo genera muchos más beneficios que perjuicios. El turismo es, por antonomasia, el sector de la economía más social y transversal ya que sus beneficios se expanden por toda la sociedad. Hace no muchos en España había familias que vagaban por los caminos buscando comida y un sembrado donde hacer peonadas. Iban descalzos, comían higos chumbos y dormían debajo de una encina. Gracias al turismo muchos de ellos tuvieron por primera vez una vida digna.