Noche de verano

El verano lo convierte todo en lo mismo. Da igual que estemos cerca del mar o en la cresta más elevada de una montaña. Todo es playa del Caribe. Después llega el otoño y las calles y las casas se quedan vacías. Cuando se apagan los aires de la fiesta, como en la canción de Serrat, lo que nos queda es un silencio de canción antigua, las tardes solitarias junto al río, ese paisaje de tejados marrones por los que discurre con fingida evanescencia la huella líquida de la melancolía. En el único sitio donde se verá a un grupito echando el humo del frío por la boca será el ambulatorio. Y mientras tanto, desde la política, se seguirá invocando el milagro tramposo que nos cure de un abandono insostenible, sin remedio.

Las noches se llenan de gente cuando es agosto. Los coches se amontonan donde buenamente pueden. Los martes seguirán viniendo los puestos del mercado a las puertas de la escuela. A lo mejor, mi hermano Claudio se sube unas zapatillas de tela o unos pantalones que se le quedarían largos a Pau Gasol. Desde el lavadero a la zona del Motor hay un paisaje joven y hermoso que no sabe del tiempo porque el tiempo se nos aparecerá como el túnel de la bruja sólo cuando los sueños se hayan convertido en una emboscada. Muchas veces ser felices es estar convencidos de que lo somos. Y para eso son ideales los veranos.

La otra noche volvía a casa después de buscar un sitio imposible para dejar el auto. La explanada donde hace años plantaban la trilladora. Me paré un minuto con un grupo que se sentaba a la fresca, como si lo de antes no hubiera desaparecido del todo. Ahí de charreta mis amigos de cuando éramos críos, Vicente Gelipe y Manolo Buz. Con ellos, a la puerta de su casa, Consuelo y José Vicente, y en su silla plegable Isabelín, que de vez en cuando sacaba una vocecita con una luminosa energía de niña grande. Al rato llegaría su hija Ana y ya la noche era una conversación que invitaba a quedarse a vivir entre un destajo de historias que nos convertían en esos trovadores que iban por las plazas contando aventuras, como se hacía cuando Lázaro de Tormes y se sigue haciendo todavía hoy por algunos pueblos de la Serranía.

A lo lejos empezaba a sonar una discomóvil y aquí surgían los nombres de antes de la despoblación, aquellos nueve años a los que abandonábamos la escuela y unos se iban al monte y otros, como es mi caso, a echar una mano en el horno de la familia que pronto dejaríamos para empezar un éxodo interminable por un millón de sitios, como si fuésemos artistas de un circo ambulante. El abuelo de Consuelo era el tío Sabater, al que siempre recuerdo con su heladora de corcho al lado de nuestro horno en la calle Cabedos. Allí elaboraba unos helados de corte que son en esta noche de verano como la magdalena de Proust en sus revueltas literarias por el tiempo perdido. Por ese tiempo sacan de paseo José Vicente y Consuelo a esos Templarios que han incorporado a su existencia con una apasionada vocación de entrega insobornable. No faltó la pandemia y Ana contaba lo que sentían quienes trabajaban, como ella, en un supermercado y las colas temblaban de miedo cuando todo formaba parte de lo desconocido. Los nombres de antes los sacaban Vicente y Manolo como si fueran entusiastas arqueólogos escarbando en las tumbas egipcias del Valle de los Reyes. Los nombres que estaban con nosotros esa noche de verano. «El nombre de las cosas / jamás está en el exterior», escribe el poeta rumano Nichita Stanescu. Ningún nombre, no sólo el de las cosas, está fuera de lo que nombran. Y esa noche era como si hubieran aparecido en la conversación tantos nombres que habían sido parte de la vida en nuestro pueblo. No era mirar atrás desde la complacencia. Qué complacencia ni qué niño muerto si pasábamos más hambre que Cascorro y la capital estaba más lejos de Gestalgar que los anillos de Saturno. Y aún lo está, si se quiere usar el transporte público. Esa engañosa complacencia es la nostalgia. Una manera de agarrarnos al pasado para convertirlo en algo que no fue de verdad sino como lo imaginamos. Y me acordé de esas fotografías en blanco y negro que se exponen en muchos pueblos para decirnos que qué bello es vivir en el pasado. Pues vaya gracia, ¿no?, eso de vivir en el pasado. Lo único bueno de ese pasado era que teníamos quince años, como en la canción del Dúo Dinámico, y creíamos tener toda la vida por delante.

No fue un minuto el tiempo que estuve con los amigos esa noche de verano. Se nos hicieron en un plisplás las tantas de la madrugada. Fue como dar rienda suelta a las cosas pequeñas, a las pequeñas vidas de nuestro pueblo y de pueblos como el nuestro. Esas «vidas menores» de las que hablaba Vivian Gornick en El fin de la novela de amor, un libro maravilloso, como todos los suyos. Por un rato este mes de agosto, que me ha dejado pérdidas tristísimas, no fue el mismo de todos los veranos. Y tanto que no fue el mismo. Y tanto.