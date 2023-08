La decisió de la mesa del parlament espanyol d’autoritzar l’ús del gallec, l’èuscar i el català en les sessions plenàries del Congrés de Diputats ha desfermat una ofensiva important per part de la Generalitat pel que consideren un greuge respecte del valencià en considerar que el bandegen i l’inclouen dins del català. Per això, el Govern de Carlos Mazón ha iniciat una campanya per demanar que el valencià tinga la mateixa consideració que el català, de forma diferenciada i singularitzada a la Cambra de representació espanyola. El Consell encapçalat pel PP i Vox ha tornat a atiar, així, els vells fantasmes que, de forma periòdica, trau a passejar amb l’afany de traure un rèdit polític i electoral, tot amb l’objectiu pretès de defensar el valencià que, al seu parer, no té res a vore amb el català. Dos idiomes diferents, sense similituds i amb una història absolutament divergent, al parer del PP que, com a novetat, afegeix ara l’ajut inestimable de la ultradreta a la seua campanya de «valencianitzar» la societat i demonitzar el llegat del govern del Botànic pel que fa a la normalització lingüística. Tanmateix, la memòria i l’hemeroteca desmenteixen de soca-rel les declaracions i la voluntat del PP i de Vox en la seua línia per fer de la qüestió de la llengua l’eix central de la seua gestió. De tant en tant, la dreta trau el tema del valencià per pujar en popularitat. Poc han tardat a fer-ne de la part lingüística el seu cavall de batalla per lluitar contra els «gegants» que intenten traure’ns la nostra identitat i la història. La «batalla» lingüística s’albira com un revifament sobtat que sorgeix amb els governs més conservadors. D’això se’n diu oportunisme polític, hipocresia i falsedat.

Des del primer dia, però, la gestió del PP es va conformant amb tot un seguici de decisions i actes que van omplint el sarró del menyspreu envers una llengua que encara molts valencians ens estimem, l’emprem i en fem d’ella la nostra eina vehicular quotidiana. D’entrada, nomenar una portaveu castellanoparlant com Ruth Merino, procedent de Ciudadans, partit creat originàriament per lluitar contra el nacionalisme, és, si més no, una mostra fefaent de la «importància» que el Consell demostra cap a una llengua que diuen que defensen però que, en realitat, foragiten, a poc a poc, de la vida de l’administració. Merino, en valencià, no en diu ni pruna. Les rodes de premsa i les compareixences són, exclusivament, en castellà. El pitjor, però, és que no s’albira cap intenció d’introduir el valencià en el seu discurs. Potser roman per a la seua intimitat. La seua línia recorda, fins i tot, la que va seguir en el seu moment Paula Sánchez de León, la portaveu del Consell en els governs de Francisco Camps que mai va parlar en una de les dos llengües cooficials, eixa que diuen que tant els agrada i que amb tant d’èmfasi discursiu expressen públicament. Volen ser els garants del valencià però sols fan ús del castellà, una mostra més del seu objectiu de dividir la societat valenciana. S’imaginen el portaveu del govern belga parlant, únicament, en francès i mai en flamenc?

Un repàs del perfil i la trajectòria dels membres del Consell és suficient per traure una conclusió. El valencià no figura, per descomptat, com una prioritat en la seua vida pública. Sense entrar en qüestions personals o domèstiques, cal concloure que el seu domini lingüístic és, predominantment, castellà. Del valencià sols se’n recorden quan, de forma sistemàtica, volen enfrontar unes comunitats amb altres i crear debats estèrils a la resta de l’estat, tot usurpant la feina que pertoca als filòlegs. Els pocs del Consell que s’atreveixen a parlar en valencià ho fan de forma esporàdica, amb una dicció deficient i un to que demostra un escàs ús de la llengua autòctona. El valencià s’ha de defensar dia a dia, no sols en determinades èpoques o en situacions concretes per obtindre vots. Com més lluny siguen les urpes dels polítics respecte de les qüestions lingüístiques millor serà per al valencià. Els que parlem, quotidianament, en valencià ho fem amb naturalitat, no cal que des de la dreta més reaccionària vinguen a defensar una llengua que, de cap de les maneres, han fet mai seua. De moment, l’actual executiu valencià torna a perdre la «ela» del Consell, com en els millors temps de Zaplana en què el valencià era, si més no, un convidat de pedra en la gestió.