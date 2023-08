Afinals de juliol, Josep M. Muñoz –director de la revista L’Avenç– publicà un excel·lent article titulat «Sánchez davant l’escomesa dels toreros valencians» que no hauria de passar desapercebut per als qui vivim entre Vinaròs i Oriola. Així, hi explicava que, en 1969 i en la seua qualitat d’assessor de la Gran Enciclopèdia Catalana, Joan Fuster envià una carta a Eulàlia Duran parlant-li de «la conveniència que l’aleshores naixent obra enciclopèdica [...] inclogués els toreros valencians».

Conscient de les reserves que una tal petició podia originar, l’autor de Nosaltres, els valencians no s’estava d’assenyalar que «el vostre escassíssim entusiasme per la tauromàquia m’escandalitza si tinc en compte que es converteix en entusiasme eminent quan es tracta de la boxa, del cine o de la poesia lírica. No trobo justa aquesta parcialitat». I, amb la seua ironia habitual, apuntava: «Ja m’imagino que aquesta ingerència meva resultarà terriblement ‘inconcebible’ en els locals de l’Enciclopèdia, superpoblats d’almogàvers, de socialistes i de forofos del Barça». Per a concloure afirmant: «Convé que us espavileu. En la [lletra] B, entra (o hauria d’entrar-hi) don Vicent Barrera, que fou una mena d’Ausiàs March del capot i la muleta».

Tant Eulàlia Duran com Max Canher, el seu marit i col·laborador, varen ser receptius a la petició del de Sueca. I si consulteu el volum 3, pàgina 262, de la GEC comprovareu com hi ha una entrada dedicada a Vicent Barrera i Cambra (1908-1956), avi de l’actual conseller de Cultura i vicepresident de la Generalitat Valenciana. No són les «trenta ratlles» que Fuster demanava a l’epístola. Però és una semblança laudatòria en què s’afirma que Barrera fou un matador «de gran popularitat» i «molt hàbil i vistós».

En conseqüència, no deixa de resultar sarcàstic que l’avantpassat d’un dels màxims representants del partit que censura publicacions i escriptors qualificant-los de «catalanistes» forme part d’una obra com la que ens ocupa; i que hi aparega com a fruit de la intercessió d’un intel·lectual que els representants d’aquest mateix partit polític qualifiquen de «traïdor a Espanya i a València». «Tengo identificados a los agentes del pancatalanismo», proclamava dies enrere la nova secretària autonòmica de Cultura. Doncs, ja ho saben: l’«Ausiàs March del capot i la muleta» figura en la Gran Enciclopèdia Catalana gràcies a la genialitat de Fuster.