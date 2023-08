El poder masculino ejecuta, expone y somete en cualquier ámbito de la vida. Algo que hemos comprobado en el Mundial cuando el éxito histórico de las campeonas de la selección española se ha empañado o eclipsado por un varón socializado masculino. El protagonismo lo absorbe un hombre que ejerce violencia y esto es un factor a considerar, reflexionar y denunciar.

Un beso es un ejercicio de poder. Hasta los años setenta del siglo pasado quizá nadie lo había teorizado (paso previo a la concepción general) pero Foucault cambia el rumbo de la filosofía crítica con su idea del micropoder en el que ofrecía una adscripción «nueva» a instituciones alejadas del Estado como la familia, la iglesia o el ejército, por citar algunos ejemplos. Dicha dicotomización del poder ofreció un nuevo argumentario social, que por un lado vio la necesidad de multiplicar los elementos de lucha y desviarla del todopoderoso Estado y por otro multiplicó los actores en lucha. Aparece el feminismo de segunda ola y la vida privada pasa a ser pública porque el comportamiento estructural machista (a menudo acallado en los hogares) es concebido como fuente de discriminación de la mujer. «Lo personal es político» denuncia desde entonces que un beso forzado pasa a ser una cuestión política. Se toma conciencia pública de la agresión contra la mujer como un ejercicio opresor del poder sustentado desde el patriarcado. Del poder de los hombres, quiere decirse. Popularmente nos referimos a un «abuso de poder»; abuso exclusivo de los varones, como recuerda el movimiento feminista. Politizada la sexualidad se politizan las agresiones sexuales. Un beso no consentido o forzado es una agresión sexual, un abuso de poder y del poder, «legitimado» desde los privilegios patriarcales que difícilmente ponen límites. Un poder que nos sitúa en lo alto de la jerarquía y que deja a la mujer en una situación de «alienación» –por poco que le gustara el concepto a Foucault– puesto que huye de la situación de violencia considerándola, por consiguiente, un acto circunstancial y fortuito propio de la emoción del momento. Tan importante es que el hombre acepte su posición de poder –como hombre, como sujeto jerárquicamente poderoso, como varón privilegiado– como que la mujer politice su desagravio, convirtiéndose en mecha política y moral que ayude a colectivizar la discriminación, el sexismo y la violencia contra las mujeres con el ánimo de denunciar esos patriarcados y apostar por un mundo en igualdad.

Por fortuna la sociedad ya no silencia este tipo de violencia. Con todo, los varones siguen considerándola «anecdótica», «exagerada», «sacada de contexto»… Parece que quieren perpetuar la romantización de ese beso robado instaurada durante décadas en el imaginario colectivo, como el del marinero a una enfermera al final de la Segunda Guerra Mundial en Times Square, convertido en una emblemática fotografía. Una imagen aceptada socialmente porque, entre otras circunstancias, nadie quiso escucharla a ella, avasallada por el supuesto simbolismo del momento captado. Ella era la asistente dental Greta Zimmer Friedman, quien, con posterioridad, afirmó: «Ese hombre era muy fuerte. Yo no lo estaba besando, él me estaba besando». Una afirmación que retrotrae nuevamente la cotidianidad de cosificación del cuerpo de la mujer, concebida como un trozo de carne para hacer la vida fácil y agradable a los hombres, como sostenía Rousseau. Una cuestión de poder y del poder masculino.

En esa cuestión de poder los varones saben contra quien pueden ejercerlo o no. Esto explica que Rubiales no besara del mismo modo a la reina Letizia o a una de sus hijas. O a Pedro Sánchez, cuando lo recibió para felicitarlo. Un saludo entre varones poco efusivo, un simple apretón de manos, ni un simple beso a la mejilla. Curioso, ¿verdad? Porque, decíamos, un beso es un ejercicio de poder. Y en cuestiones de poder los límites los establece el patriarcado: la futbolista Jenni Hermoso es «otredad», no se la reconoce como a una igual, como a un ser humano; diríase que, desde la concepción patriarcal, es menos mujer, menos sujeto y más objeto, puesto que su rango ético, moral o humano carece del poder que sí se reconoce en una mujer «poderosa» como la reina Letizia. El beso, insistimos, como ejercicio de poder. ¿Qué no hará Rubiales cuando ejerza el poder de alguien que ostenta el cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol? Parece una conjetura, pero, piénsenlo. Uno supone lo peor a la vista del gesto machista, soez y de mal gusto que supone agarrarse efusivamente sus partes ante el planeta entero; ni por cuestión de protocolo, caray –quizás en ese momento la reina y sus hijas, a su lado, eran un mero trozo de carne. A todo eso, Lecturas titula una noticia como «Letizia, más desinhibida que nunca con las campeonas del mundial». Parece, pues, que Rubiales era más pudoroso a ojos de la revista. Politizar el desagravio es urgente, necesario, irrenunciable. Lo personal es político.