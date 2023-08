La investidura és la cançó de l’estiu. Música de Feijóo, lletra de Sánchez i arranjaments de Díaz, Abascal, Puigdemont i uns quants més. La ronda de consultes amb el rei Felip VI per conèixer els suports de cada candidat després del 23J és un pas endavant seguit per un pas enrere per la insuficiència de suports dels dos candidats. «Un pasito p’alante María / Un pasito p’atrás», cantava Ricky Martin. És el ritme sincopat del mambo: «Alante y atrás; alante y atrás». Feijóo, que creu ser el rei del mambo, ha pegat un «pasito p’alante» amb la cantarella: «sóc el més votat / sóc el més votat»: argument més gastat que el passamà d’una residència d’ancians. Sis plau, que algú li faça comprendre que no basta guanyar les eleccions, que cal guanyar suports suficients al Congrés.

La lògica, tan enaltida des dels temps d’Aristòtil, és fustigada per Feijóo quan demana a Sánchez que no bloquege un govern del PP perquè ha sigut el més votat. Un mantra tan repetitiu que se’t clava al cervell com aquella melodia que, de tan repetida, se’t fica al cap en un bucle permanent fins provocar una cefalea de la que costarà recuperar-se. Mantra que sona a simfonia tocada en un piano al que li falten tecles, ja que els pactes entre PP i Vox en vora 700 municipis i alguna comunitat autònoma el desmenteixen al seguir la màxima «fes el que jo dic i no el que jo faig».

Ningú no li nega a Feijóo el dret a presentar-se si el Rei li encarrega la investidura i ser nomenat president si suma 176 escons. Inevitable recordar que la diferència amb els 172 escons amb què compta actualment no hauria d’aconseguir-la tirant mà de trànsfugues («socialistes bons», diuen). I és que en aquesta qüestió el PP té ben acreditada fama, ja que per als seus dirigents valdre’s d’un trànsfuga per guanyar una alcaldia o presidència de comunitat és tan irrellevant com per als seguidors d’un equip marcar el gol del triomf en fora de joc. Uns i altres el que volen és guanyar. No hauria de ser així, però és.