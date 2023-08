L’Acadèmia Valenciana del Comboi (AVC)

Les tradicions sempre són conservadores. Totes antimodernes, per descomptat. Processions, bous, moros, fogueres, pirotècnies, homenatges de tota mena i efemèrides de qualsevol condició. També les convocatòries amb bona intenció, així com els actes de solidaritat. Res a dir al dret assistit que disposa qualsevol col·lectiu, gran o menut, a organitzar les seues activitats d’oci a l’empara de divinitats, muntanyes, rius, castells en runes, o llengües en perill d’extinció. El tema canvia substancialment quan amb diners públics se subvencionen festes d’àmbit privat, siguen ancestrals o sobrevingudes.

No només els bous al carrer, de gran tradició per alguns, i disgust per altres, ocupen un espai públic, també els moros i cristians, així com totes les festes imaginades, perquè sense rebombori la cosa no funciona. Però igual que tot bon veí passa per l’ajuntament per demanar permís per una obra menor i pagar la taxa corresponent -igual que els bars per les seues terrasses-, no sabem si totes les colles, clavaries, comparses i associacions de festers són igual de bons ciutadans. La majoria sembla que sí, però n’hi ha uns quants que pretenen que quan ells estan de festa li riguen la gràcia la resta dels mortals, tot i que la societat global està discutida amb el santoral agrari, i cada vegada més molta gent treballa a l’agost. També hi ha persones majors que necessiten assistència domiciliària diària malgrat la tendència a fer coincidir obres municipals o autonòmiques amb les celebracions patronals.

Conec molts que programen els seus viatges coincidint amb el calendari festiu de les seues poblacions de residència, i també a garants de les nostres tradicions als que els molesta les necessàries terrasses. Les contradiccions són la base del progrés, per això vuit anys no han estat prou per a avançar cap a la modernitat. Així, ara que sembla que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) està de més, amb els acadèmics muts, l’autèntica senya d’identitat és crear una Acadèmia Valenciana del Comboi (AVC). Si Zaplana va deixar per la posteritat l’AVL, Mazón disposa d’una ocasió única per l’AVC. Res més tradicional i conservador que una acadèmia.