Layhoon, manifiéstate

Rubiales no sorprende a los que sabemos como se las gasta. Con un perfil de manual de psicología, su truco de victimario a víctima demuestra la evolución del fútbol español hacia el precipicio. En un discurso a medias entre dictador de república bananera y pinceladas a lo Trump/Putin, el presidente de la Federación se ha cargado en cinco días la gesta histórica de las futbolistas campeonas del mundo.

Sin cesar en el empeño que Rubiales deje su cargo lo antes posible, hay que reivindicar siempre el éxito de las jugadoras, tanto en el terreno de juego como fuera, donde han sufrido las peores de las misoginias en el ejercicio de su profesión. Por eso resulta inexplicable el silencio de Layhoon Chan, la única presidenta de un club de LaLiga, con una jugadora del Valencia entre las campeonas, Enith Salón, y con el pasado valencianista de la capitana Ivana Andrés, que levantó la Copa del Mundo.

Si Meriton es incapaz de aprovechar una ocasión única para empatizar con el pueblo de Mestalla, significa lo fuera de la realidad en la que viven la presidenta y el resto de empleados de Peter Lim. Además, cuando en la primera etapa de Layhoon Chan al frente del Valencia hizo mucho por el equipo femenino del club, e incluso abrió las puertas del estadio para qué se jugará en el histórico recinto el derbi ante el Levante.

La presidenta del Valencia reivindicó hace seis años el papel de la mujer en el fútbol en un ciclo de conferencias organizada por la FIFA en Zúrich, bajo el nombre de ‘Por la igualdad y la inclusión’, donde estuvo muy acertada al criticar ese estereotipo que sostiene que las mujeres no entienden de fútbol, y que jamás un club de fútbol podría estar dirigido por una mujer. «He escuchado muchas veces estos comentarios, pero nunca una razón», dejó dicho.

Comprobado que las mujeres no solo entienden, sino que pueden jugar al fútbol mejor que los hombres, todo el valencianismo esperaba que la vuelta de la licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Singapur fuera el signo definitivo de Lim para impulsar por fin el Valencia. Un año después queda claro que el problema no es ella, sino Meriton en su conjunto.

Me consta que Layhoon Chan es una de las personas más inteligentes que hay en el actual Valencia, y su retraído carácter debería ayudarle para conocer mejor el complicado entorno futbolístico. No ha querido, o no ha podido, nunca lo sabremos, pero igual que se valora su extremada diplomática asiática, hay que certificar que con su última gestión el club está mucho peor.

Asombra que, pese a su demostrada destreza empresarial, se le haya pasado por alto hacer valer su papel como única presidenta para sumarse a las necesarias críticas contra las actitudes machistas de Rubiales, máxime cuando el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol no oculta su animadversión al Valencia y a su afición. Una pena.