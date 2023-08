Es preguntava Bertolt Brecht quins temps són estos en què hem de defensar les coses òbvies. El negacionisme de la dreta de got i ganivet posa en dubte el canvi climàtic quan pitjor estan les coses, la violència contra les dones amb 1.221 assassinades en 20 anys i, ara, també, la llengua que parlem els valencians i les valencianes.

Tampoc ens fan cap favor els que neguen la valencianitat de la llengua i amb ella el nom que li hem donat des de l’edat mitjana fins a hui, que no és un altre que el que arreplega el nostre Estatut d’Autonomia: valencià, un idioma de prestigi compartit amb catalans i balears que ens aplega en el segle XIII i que des del XV, per la mateixa dinàmica social i cultural de la Corona d’Aragó, rep un nom privatiu al nostre territori. Un nom que ens estimem, que ens agrada, que és el nostre i que és imprescindible per al seu ús social actual. Si no som capaços d’establir un lligam emocional entre parlants i llengua a través del nom i del model res del que fem tindrà sentit. I això bé que ho saben els professionals del conflicte i els que ens voldrien monolingües en castellà, que atien el vesper dels sentiments i fan bandera del caos normatiu davall la coartada d’una llibertat que no és més que estratègia per desfer el camí que hem avançat amb tants esforços.

Que el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, cride a la desobediència contra l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, és tant com fer-ho contra el propi Estatut d’Autonomia i el situa fora del sistema. Algú s’imagina un càrrec públic promovent la insubmissió contra la RAE perquè cadascú escriga el castellà com vullga? Si s’atreveixen a fer-ho és perquè ni el valencià ni els valencians els mereixen cap respecte. Només som peons d’una partida d’ambicions personals en què no paren esment al dany irreparable a la nostra societat. Estan a dos telediaris d’abolir el foc i la roda. Ara, tal com anuncià la presidenta de la mesa del Congrés, Francina Armengol, les llengües oficials tindran cabuda al congrés: un acte de justícia que du a la política la pluralitat real de l’estat espanyol. I gràcies a la convicció valencianista i al treball negociador de Ximo Puig, la denominació «valencià» conviurà junt amb la de català en l’àmbit oficial. No és una ocurrència: és el reflex d’una realitat que ens enorgulleix.

Però este guany no significarà res si no som capaços de defensar la legalitat i el model del valencià a través de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a ens normatiu estatutari. I a través de l’ús massiu, transversal i de prestigi. Ens juguem l’essència del que som com a poble.