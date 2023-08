Estás frenético; pero no a causa de un arranque interno, inmotivado, espontáneo, sin objeto; estás frenético porque te frenetizan, porque recibes a diario el granizo televisivo, porque te inyectan el frenesí viajero en las entretelas, en los tuétanos, en los repliegues y las anfractuosidades del cerebro. Tienes el cuerpo y la mente saturados de frenesí turístico. Has contraído, sin darte cuenta, el delirio explorador, la chifladura expedicionaria, el mal del ímpetu; has llegado al paroxismo de la inquietud, al ápice de la sugestión, al colmo del reconcomio, al culo de mal asiento.

Eres un transhumante patológico, un forofo del excursionismo. Padeces una obsesión descontrolada, un prurito enloquecido por agarrar los bártulos y marcharte a cualquier sitio, donde sea, sin parar mientes en que viajar es cosa de ricos, un lujo, una prerrogativa, un capricho que se dan algunos con el superávit, con el sobrante, con la sisa mágica o el sobresueldo negro. Tú, en cambio, has pedido un préstamo para viajar en falso, te has entrampado para comprar quincalla veraniega y has recortado en ropa y comida para irte con la plebe, con la turba, con la muchedumbre que viaja cuando no toca. Eso es porque te han vendido, a fuerza de reportajes fuleros y anuncios capciosos, la trola de que viajar es un derecho en vez de un privilegio. Te has agarrado a un clavo ardiendo para mitigar el frenesí que has dejado que te provoquen, para seguir la corriente al espejismo de igualdad en que has permitido que te arrojen. Y los vecinos acaudalados, que siguen siendo los únicos que viajan como y cuando es debido, te observan perplejos, condescendientes, casi enternecidos. Ellos irán, como siempre, a los destinos interesantes —los destinos caros— cuando el clima lo permita y cuando tú, pobre chusma, dejes de alborotar; cuando hayas vuelto a la galera y estés bogando en silencio y el doble para pagar la usura del exceso. La clase pudiente no está frenética; no sucumbe a los anuncios y reportajes; no ve la televisión; viaja porque tiene costumbre de hacerlo, una costumbre arraigada, centenaria, casi congénita. Nadie le dice cómo ni dónde, ni el dispendio le priva de nada; por eso resultas grotesco, tragicómico, irritante cuando sales un día en el informativo diciendo que las vacaciones no se perdonan, y luego sales otro día berreando lo mucho que te acogota el precio del material escolar. Estás frenético, enajenado, muy confundido; no comprendes que la rebelión de las masas vale para extender la vulgaridad pero no la solvencia y el poderío. Tienes la sensación de haber viajado porque has formado parte del alborozo febril del populacho; porque has trajinado maletas en la marabunta del aeropuerto y te has retorcido en la gusanera de la playa; pero son imaginaciones tuyas. Los viajes empiezan ahora, con el buen tiempo y la exclusividad, con el otoño y la libertad, con la tranquilidad y la independencia, con el espacio, el silencio y la élite, aunque tú no puedes ir porque alucinas el derecho y no tienes el privilegio, porque has dilapidado el reposo en un estúpido afán de bochornos, indigestiones y aglomeraciones, en una impotencia desgarrada y un frenesí agotador. Añade a esto que los opulentos, cuando acaban el viaje, se toman un descanso, como es natural; un descanso que tú habrás de ir sacando poco a poco —discontinua, intermitente, ineficazmente— del escaqueo. A tu frenesí existencial, que no has aliviado nada en tu peripecia canicular, se añadirá el frenesí postvacacional, y con ello alcanzarás el frenesí crónico; ingresarás en el club del ansiolítico; experimentarás el desasosiego extremo del ocio impropio, del ocio erróneo, del ocio fallido. Mejor te hubiera ido sentándote al fresco y leyendo un buen libro. Hubieras enriquecido tu asueto, lo hubieras ensanchado y lo hubieras hecho superior al del insulso, frívolo, chirle, vano y pobre millonario.