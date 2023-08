Penélope en Liverpool

Dicen que lo importante cuando viajas es el mismo viaje. Llegar es lo de menos. Lo afirma un conocido poema de Cavafis que hizo más conocido todavía Lluís Llach en Viatge a Ítaca, su inmenso disco de 1975. Otras voces rizan más el rizo y aseguran que el viaje lo llevamos dentro, que el viaje de verdad es el que hacemos por nuestro propio interior. Total, que al final uno se hace un lío del copón y decide quedarse en casa y disfrutar como un enano con un reportaje de National Geographic. Más barato sí que resulta ese viaje, eso seguro. Pero claro, todo eso es la teoría, el lenguaje, la literatura romántica. La idea de Cavafis es hermosa: lo interesante es lo que te pasa mientras dura el trayecto. El regreso de Ulises a Ítaca, donde lo espera Penélope con una paciencia de santa. Eso sí que es viajar de aventura en aventura y lo demás una excursión a Benidorm con el Imserso.

Nunca me subo a un avión. Lo hice algunas veces hace años. Pero decidí que ya estaba bien, que qué demonios se me había perdido a mí por encima de las nubes, que cuando el bicho se eleva con un rugido de motores algo se te sube a la garganta y es como si te vaciaras por dentro, como hacía Chavela Vargas con las botellas de tequila y ron del bueno. Siempre viajé en tren. A pesar de lo que digan películas de trenes, como las de Agatha Christie o Alfred Hitchcock, viajar en tren es bastante aburrido. Ya sé que puedes leer y ver alguna peli en la Tablet o el portátil, aunque a la hora de la verdad ni lees ni ves una peli porque el contexto es de un absoluto aburrimiento. Y para más inri ahí están los que te cuentan su vida gritando por el móvil. Así que un día decidí viajar siempre en coche. Para eso, además del coche, sólo necesito la música. Sólo la música. Y arreando.

Ahora mismo me acabo de hacer novecientos kilómetros de una tacada. Chulo que es uno. Parar cada dos horas. Como mínimo. Y música a toda pastilla. De todos los estilos. Mis gustos son un mestizaje de gustos. Pero al final siempre acabo en lo mismo. Los Beatles. Desde las primeras canciones a las últimas. Sí, también llevo en el auto a los Rolling, y a los Kinks, y a Nirvana y Black Sabbath. Y a los Clash. Y a La Sole y Polaco Goyeneche. Y a muchos grupos y solistas más cercanos a la actualidad. Pero al final siempre acabo en los cuatro de Liverpool. Hace años le hacían en la tele una entrevista a Ernesto Sábato, que ya era bastante mayor. Y le dijo al entrevistador, un sesudo crítico musical: «Si a usted le gusta Mozart —porque le gustará Mozart, seguramente—, si usted siente lo que en Mozart hay de música, tiene que sentir algo con los Beatles. Si no lo siente es porque tampoco siente lo que hay de musical en Mozart». Ahí queda eso. Y más: un día Charly García, el mítico músico argentino, soltó este piropo: «Yo estudiaba música clásica. No me gustaba la música popular. Y cuando escuché a los Beatles se me rompió la cabeza». ¿Y qué me dicen de Bruce Springsteen?: fue escuchar I want to hold your hand, el primer éxito beatle en EEUU en el 64, y le pidió a su madre que le comprara una guitarra. Y hasta hoy. Y la noche en que Sigourney Weaber se puso «un vestido azul para deslumbrarlos con otras quince mil chicas» en uno de sus conciertos americanos. También tuvieron fanáticos seguidores que hicieron de las suyas. El chalado de Charlie Manson escuchó Helter Skelter, montó una comuna de chalados y se pusieron a cometer asesinatos a destajo, como el que acabó con las vidas de la actriz Sharon Tate y un grupo de amigos. O ese pájaro que a la puerta del edificio Dakota de Nueva York le descerrajó un tiro a John Lennon y lo dejó en el sitio. Dice la leyenda en contra que eran blanditos, que no les interesaba nada de lo que pasaba a su alrededor. Pues miren cuando en el mismo 1964 iban a actuar en Jacksonville y las autoridades habían anunciado que sería un concierto sólo para blancos. Y la respuesta de unos chavales que apenas habían pasado de los veinte años: «No vamos a aparecer si a los negros no se les permite sentarse donde quieran hacerlo». En fin, que si hablamos de Here comes the sun, Strawberry Fields Forever y Yesterday, para qué seguir escribiendo esta columna.

No pasa nada si no viajo en avión. Absolutamente nada. Mientras lleve a mis cuatro colegas en el auto no me hacen falta los paisajes más bellos contemplados a vista de pájaro. Tiene razón Cavafis. Lo importante es el trayecto, no el punto de destino. Mis viajes son lo que dura la música que los acompaña. No sé qué dirá Fernando Soriano, mi maestro musical en estas páginas. Y también, aquí mismo, Justo Romero, el amigo querido que sabe de Mozart tanto o seguramente más que Ernesto Sábato. Pero si esa música es la que empieza con Love me do y acaba con Something y The end, el viaje habrá sido algo que ni la mismísima Odisea hubiera siquiera imaginado.