Durante la segunda mitad de los años setenta, tras el fin de la dictadura, existió una fuerte movilización en torno a las señas valencianas de identidad, apareciendo, diariamente, posiciones encontradas en los medios de comunicación. La extensión del debate incluía a intelectuales de numerosas disciplinas: periodistas, filólogos, escritores, historiadores, componentes de instituciones culturales y políticos, llegando a tener una amplia proyección en todo el ámbito ciudadano, hasta el punto, de que llegó a concretarse en manifestaciones de uno o de otro signo. De todos los lugares en los que tuvieron lugar estas complejas y prolongadas diatribas, fue aquí donde más se acrecentó su intensidad. Incluso hubo un cierto modo de reconocer y nominar coloquialmente lo sucedido: «La Batalla de Valencia».

Cabe recordar que, lo que estuvo en juego, fue muy importante: no solo la denominación de la comunidad autónoma, sino también, una parte muy significativa de su reconocimiento histórico y de los elementos simbólicos que la identificaban, con la enorme carga emocional que comportaba. Un tema –si bien, muy relevante- quedó por congregar su filiación unánime: la autonomía del valenciano, cuestionada por una parte y, por otra, su inclusión (como elemento dialectal) del catalán, lo que llevaba implícito un cargamento ideológico y político de mayor envergadura.

Aunque, en un principio, el asunto figurara como solo propio de filólogos, historiadores y lingüistas, tal vez no fuera así, porque, al parecer, no concluía en los trabajos de los investigadores: de tal suerte que, la unidad de la lengua, no solo era entendida –como cabría suponer- tal que una extensión privativa de la literatura con todos sus matices, porque para otros -también, sumamente respetables-, suponía el peligro de extenderse a la unidad de los contenidos, de lo acontecido y de lo narrado; por tanto, incluso, de lo vivido, a lo largo de extensos periodos de la historia. De ahí la importancia de entender la lengua como elemento para la construcción del propio imaginario, pero, asimismo, su fragilidad para ser manipulada.

Con el paso del tiempo, las posiciones se fueron atemperando y la promulgación del Estatuto de Autonomía en julio de 1982, como fruto positivo de un ordenamiento democrático, estableció unos principios que (salvo el filológico), con mayores o menores resistencias, fueron haciendo fortuna, con una aceptación extensa, hasta el punto, de no levantar enfrentamientos y alcanzar un convivir compartido y sosegado.

Años después, tras la creación de la AVL (1998) y, a través de los esfuerzos de sus componentes, se fue produciendo una incorporación progresiva y aceptada en valenciano, de los términos que nos son propios, si bien, manteniendo los principios de una unidad lingüística que no es compartida por un conjunto de intelectuales que, asimismo, cabe atender y tener en cuenta.

Así las cosas, a mi juicio, en este momento, antes de sacar del baúl las viejas armaduras, hemos de tener presente que la ciudad (y la Comunidad) en la que supuestamente se libró aquella cierta «batalla», no es la misma que en los setenta se planteaba el debate, y existen dos elementos que pueden ayudarnos a entender: de un lado, ha incrementado exponencialmente su identidad moderna y su autoestima y, de otro, aquellos que, en su momento, fueron adalides de posiciones dependientes, aunque no lo pueda parecer: se quedaron sin relevo. Por tanto, no tiene mucho sentido recrear aquel antiguo escenario, porque hemos descubierto, creado y construido, demasiadas cosas positivas juntos, con capacidad para extender la conciencia de que (a pesar de las distancias), no nos equivocamos, hasta el punto de que, si miramos atrás, nos daremos cuenta de que muchas de aquellas propuestas vinculantes de los 70, eran arcaicas, entretanto han ido perdiendo virulencia porque fueron –y, continúan siendo- felizmente superadas, puesto que, lo nuestro, no era, no es, como en otros espacios y lugares, fijar nuestra identidad circunscrita a una sola materia, por muy importante que sea: sino, hacerlo, disfrutando la creatividad a través del bilingüismo, el conocimiento, la hibridación y la apertura, como lo hicimos en el XV y en el XVI, donde las influencias italianas y flamencas fueron las que –asumidas-, realmente nos enriquecieron y nos hicieron progresistas y adalides, en el paso desde la Baja Edad Media hasta el Renacimiento.

En nuestros días, si la AVL se ha mostrado como una institución abierta, no tiene por qué no seguir siéndolo. Sus componentes saben que, a pesar de la ingente promoción y de sus esfuerzos, el uso social del valenciano tiene un progresivo retroceso y, por tanto, ni marcarán líneas rojas, ni se van a atrincherar, porque no tienen otra que seguir evolucionando, de lo contrario, corren el riesgo de que su uso popular se siga abandonando y que, a pesar de su amparo estatutario, puedan llegar a convertirse en un reducto erudito o, simplemente, irrelevante. Estamos, pues, ante una encrucijada que puede ser sumamente positiva, si desideologizamos la lengua y, al mismo tiempo, somos capaces de dejar a un lado los frentismos. Paralelamente, en la medida en que, cultural, científica, económica y socialmente, nos continuamos desarrollando, aumenta nuestra propia conciencia positiva, mientras, al hacerlo –con naturalidad- vamos dejando atrás el peligro de cualquier temido expansionismo.

Todos sabemos que nunca se ganó una batalla al grito de: «sálvese quien pueda», por tanto, es la hora de la calma y de plantear a medio plazo un proyecto cuidadosamente elaborado, si bien, decidido, dispuesto para los acuerdos y los compromisos.