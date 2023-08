Basta. Basta ya de mirar para un lado, de permitir, de aplaudir, de dar normalidad a algo por lo que muchas mujeres hace tiempo que luchan. Basta ya de normalizar comportamientos misóginos y paternalistas. Basta ya de culpabilizar a la víctima, de mentir, de tergiversar hechos. Es momento de dar un paso al frente, de aprovechar el altavoz social que el deporte nos ha dado y de convertirnos en ejemplo, una vez más, en esta sociedad en cambio.

Miedo. Miedo a que mi hija siga creciendo en una sociedad en la que vemos como comportamientos así se aplauden, se ovacionan. Miedo a que el problema siga ahí, independientemente de lo que pase con Luis Rubiales, porque el problema lo vamos a seguir teniendo con todos y todas las que le han aplaudido, disculpado, justificado, protegido u ovacionado a las palabras del actual presidente de la federación. Lo seguiremos teniendo con todos y todas las que callan, porque todos estos son igual de culpables y cómplices.

Culpables son también las instituciones que no dan la cara, las que no son valientes. Lo son los clubes, que no han estado a la altura de las circunstancias ni de los hechos. Culpables son todas y cada una de las personas que el pasado viernes se levantaron y aplaudieron al presidente de la federación. Culpables son todos y cada uno de nuestros compañeros que no se han pronunciado. Porque estamos ante un ¿ex?-presidente que, no se olvide nadie, es el máximo dirigente del fútbol español, pero que no está siendo capaz de representar a todos y todas las futbolistas.

Gracias, también hay que decirlo, a todos y todas las que se han pronunciado, las que se han unido y han dado un paso al frente. Gracias a los clubs valientes, a las personalidades y a las instituciones que están velando por proteger a la mujer y a todo aquel que sea víctima de algo así. Porque sí, ha sucedido, todo el mundo ha podido ver a través de las imágenes reales como ha existido un comportamiento indigno de cualquier hombre. No es un abrazo, no es una sonrisa, es un beso no consentido y totalmente fuera de lugar acompañado de comportamientos por los que ni siquiera se ha pedido perdón.

Sin duda el fútbol femenino ha ido a más, ha crecido. Desde mi experiencia puedo asegurar que se han dado pasos hacia adelante, impulsados por una sociedad inconformista y una mujer valiente. He vivido muchas experiencias en todos estos años, algunas de ellas harían que se llevasen las manos a la cabeza, pero esto, señores y señoras, es una falta de respeto en toda regla. Es una demostración de abuso de poder y de falta de coherencia. Y me pregunto.. ¿de verdad el señor Luis Rubiales no tiene, en su círculo más cercano, alguien con dos dedos de frente que pare este episodio tan bochornoso del deporte español? Es evidente que no, pero nosotras ya no callamos. Juntas somos más fuertes, tenemos más voz, tenemos el poder de cambiar todo esto y ese, queridos lectores, es el mejor mensaje que podemos mandar a generaciones futuras. Hija, que nadie te diga lo contrario, el falso feminismo no existe. No te conformes, sé revolución como te estoy enseñando, que gracias a todas nosotras el mundo es mucho mejor.

Basta. Porque una vez más, el deporte femenino está cosechando éxitos, nuestras jugadoras han llevado al fútbol español a lo más alto de la cima mundial. Y, una vez más, no se habla de lo que se ha conseguido en el terreno de juego. Qué paradójico.