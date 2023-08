El fútbol ya no es el deporte rey en España, es, si acaso, el deporte reina. Y no por el papel de Leticia Ortiz en la final del Mundial, sino por la valentía de las representantes, referentes tanto a nivel futbolístico como social y político. Ellas se juegan mucho más que ellos cuando, fuera de las líneas del terreno de juego, asumen un papel protagonista, por ejemplo contra Rubiales (nada menos que el todopoderoso presidente de la Federación) o antes contra Jorge Vilda, seleccionador. Ellas se juegan el pan de sus mesas. Sin embargo, ahí están, bravas, unidas, ejemplares. Ellos, callados, como siempre. Los que han hablado son una excepción. Ellas, un tsunami. Borja Iglesias, Casillas, De Gea, Isco, Bellerín. Pocos. Aunque vayan saliendo otros, siempre serán pocos y, en la mayoría de los casos, llegarán tarde, forzados por el movimiento feminista que ha sacudido la calle. Ellas, en cambio, capitaneadas por Alexia Putellas, son todas. Y también por Jenni Hermoso, que ha hablado claro a pesar de la presión brutal. Sigue confundiendo a algunos el nombre y no han entendido todavía que feminismo es hoy la mayor reivindicación democrática que existe. Pero claro, dichos futbolistas tienen miedo de perder sus privilegios, que se pinche su burbuja, que alguien pueda toserles. Y callan, callan indignamente, obviando el papel transformador de sus palabras.

Sin ser completamente comparable, algo similar ha sucedido en los últimos años con la libertad amorosa y sexual de las jugadoras, que se han mostrado, cuando lo han deseado y con total libertad, con una inclinación heterosexual u homosexual. Sin ningún tipo de cliché o tabú. Con los dedos de una mano se pueden contar los futbolistas que, a nivel mundial, han declarado su homosexualidad, presionados y silenciados por una estructura machista y homófoba que coarta la libertad sexual. Ella vuelven a ser ejemplo de valentía. Recuerdo una ponencia de hace ya muchos años organizada por el torneo Cotif en la que se reflexionó sobre por qué el fútbol femenino debería caminar hacía la supuesta elitización y perfeccionamiento que supuestamente representa el fútbol masculino. El deporte reina entre las mujeres es otra cosa. Más técnico, más limpio, más inteligente. El número de tarjetas amarillas o rojas es ínfimo si se compara con los hombres. Tampoco hay salvajes en las gradas, matándose en representación de una camiseta convertida en bandera tribal. Y, como se ha demostrado ahora de nuevo, las representantes del fútbol femenino también son más valientes. Y después está el ruido de Twitter, ahora X. Donde todo vale. Los que hoy allí afirman que ella lo levantó son los mismos que hace unos años justificaban las violaciones diciendo que la víctima provocaba con una minifalda. El problema aquí fue que dicho posicionamiento tomó forma de comunicado oficial de la Federación, después borrado con nocturnidad de la página web oficial. Hannah Arendt trazó en sus estudios una clara línea divisoria entre la responsabilidad política, que siempre es colectiva; y la culpa, de carácter moral y legal, y que entendía como algo puramente personal. Hoy, en el caso Rubiales que ha levantado esta maravillosa ola de feminismo, sólo hay un culpable pero me parece que hay más de un responsable.