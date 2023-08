Que l’extrema dreta enderrocaria un consens lingüístic que ha durat vint-i-dos anys, amb la constitució de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, impulsada per Eduardo Zaplana, ja sabíem que era un fet que tard o d’hora passaria en el moment arribaren a tindre poder i fora motiu d’oportunisme polític, amb la benevolència i la complicitat del Partit Popular, per descomptat. Ara Carlos Mazón, el president de la Generalitat, després de les declaracions del conseller d’Educació, José Antonio Rovira, i dels socis de Vox, ha hagut de recular públicament i manifestar la seua voluntat de continuar acatant un consens que va resoldre dècades d’un devastador conflicte polític, social i cultural.

El resultat de la intervenció de Mazón a favor de continuar respectant les normes ortogràfiques de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha sigut, com han reflectit les pàgines de Levante-EMV, que Vox ha decidit utilitzar només el castellà per a les comunicacions oficials. Este és el rovell de l’ou de l’assumpte: al cap i a la fi, la llengua els importa un rave, i no han dubtat gens ni mica a fer servir el castellà en detriment del valencià. Este és l’autèntic rostre de Vox i les senyes d’identitat que diuen defendre. Per primera vegada han mostrat, amb sinceritat i coherència, quin sentit tenen els seus aldarulls valencianistes, les agressives estigmatitzacions catalanistes.

Cal preguntar-se per què no deixen en pau d’una vegada per totes les barroeres polèmiques identitàries i respecten una llengua que no parlen, ni escriuen, ni escolten, una cultura que no coneixen i que mai no han estudiat ni els ha preocupat més enllà de fer-la servir com a arma llancívola i potencialment violenta en contra dels adversaris polítics. Atenció amb les simplificacions retòriques utilitzades com a arma política, no són qualsevol cosa, són els instruments més tòxics i perillosos de les dictadures. Quina identitat defensen, si ells mai no practiquen la identitat que diuen defendre?

Ressuscitar el conflicte lingüístic és d’una extrema gravetat per a l’estabilitat social i el progrés cultural i demostra una visió política de tercer ordre en el context autonòmic, dedicada, si de cas, a glossar les glòries a Espanya. Però, clar, esta és la visió d’Espanya que tenen ells, una, grande y libre, ancorada en un passat autoritari i centralista que ja no es correspon, per molt que unflen la pilota, amb la realitat actual: una Espanya perifèrica, plurinacional, socialment avançada, moderna, europea, que des del respecte i el diàleg conforme amb tolerància un espai polític comú dins de la UE. Han perdut el sentit de la realitat i, esmaperduts, han hagut d’agafar-se als vells esquemes, totalment pansits, de l’enemic de fora que ens furta la identitat.

La finalitat de la intoxicació resta ben clara: se n’aprofiten del seu efecte destructor, irracional, de la verborrea de quarta categoria intel·lectual per atacar als enemics polítics. No tenen cap sentit de l’elegància, la cultura, la responsabilitat política. Cal obrir de nou la ferida, si cal, perquè els importa un xavo els efectes que pot tindre sobre la societat, a la qual diuen defendre, i la crispació que pot generar entre la ciutadania. I el més insidiós de tot és que no tenen cap plantejament propi, són un complet buit d’idees i propostes. Vull dir, propostes mínimament serioses i ajustades a la normalitat democràtica.

Ho lamente molt, però esta és la dreta i l’extrema dreta que tenim ara i ací. És com una xacra atàvica, una penitència que hem d’arrossegar al llarg dels anys, patir en carn pròpia un complex d’inferioritat que considera que els valencians i les valencianes som de cinquena categoria dins de l’estat, i que la nostra identitat mai no anirà més enllà dels tòpics i els estereotips, per a major glòria de Madrid i Espanya. Això sí, l’Espanya d’ells, només la d’ells, i no la de la majoria de la ciutadania amb un poc de trellat i cultura. Han guanyat les eleccions, ningú no ho dubta, legítimament els correspon governar la Generalitat. Però, amb estes polítiques, ràncies, pansides i matusseres, qui sap si la glòria política els durarà un telediari.