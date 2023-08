Sin duda, vivimos en una «misery class». En otras palabras, y para que todos nos entendamos, en una especie de miseria moral, en la que sólo creemos ser felices cuando somos mejores que el resto. Mi coche es mejor que el tuyo, mi casa es mejor que la tuya, mi trabajo es mejor que el tuyo, mi salud es mejor que la tuya, mis hijos son mejores que los tuyos... Y podríamos seguir enumerando una infinidad de elementos y aún nos faltaría columna para escribir. Pero, realmente, ¿todo esto nos hace felices? Pues no, no somos felices, aunque lo creamos. Pero para eso está el humor, es decir, para reírnos de nosotros y de la sociedad en la que vivimos, sobre todo, con todas las malas noticias que nos envuelven día a día y que inundan los medios de comunicación y las redes sociales. «Hay que reírse porque no sabemos a qué venimos», recordaba.

«¿Eres feliz?». Con esta pregunta Goyo Jiménez iniciaba su espectáculo «Misery Class» -alejado de los tópicos americanos tan característicos-, el cual se podrá disfrutar en el Teatro Olympia hasta el próximo domingo 3 de septiembre. Ante 900 personas y un teatro tan impotente, ¿qué vas a responder? «Sí».Y sin dudarlo, aunque no lo creas. Así lo hizo Sergio, el profesor de FP -»ese lugar al que van los que no quieren estudiar», como recordaba el cómico-, que, sin quererlo, se convirtió en protagonista durante parte de la primera función, que llenó el teatro. «Pues no lo eres porque has pagado por venir aquí a verme y pasar un buen rato. Es como si te preguntan si te va bien en el tema sexual y pagas por ello», le recriminó Goyo Jiménez con total naturalidad porque si algo caracteriza a este humorista es su naturalidad a la hora de tratar cualquier tema, moleste o no.

Rubiales, Bad Bunny, el rey emérito Juan Carlos, Shakira... Goyo no dejó títere con cabeza. Durante hora y media -tiempo que se iba descontando en una pantalla gigante porque, en sus palabras, con la subida de los precios no había para más-, el humorista retrató cualquier tema de actualidad a través de su humor tan característico. Atrás quedaba el personaje, Goyo mostraba su auténtica personalidad y su capacidad de improvisación. Como si se tratase de una conversación íntima, aunque acompañada de las risas de los presentes que no dejaban de aplaudir, su objetivo era hacer reflexionar a todos los asistentes, fuera la edad que fuera. La más joven, Eva, sólo tenía nueve años, mientras que la más mayor, Vicen, rondaba los 82 años porque si algo caracteriza su humor es que no tiene límites ni edades.

Eva, entrecortada, se acercó al escenario para recoger una camiseta de regalo. Cuando iba a darle dos besos, Goyo se paró. «No, no, por si acaso», exclamaba haciendo referencia al beso entre Rubiales y Jennifer Hermoso. Y de ese tema pasaba a la salud y, de ahí, a cómo se reparte la gente en los aeropuertos, que son un fiel reflejo de la sociedad y sus clases. Todo lo hacía desde el humor, pero sin ofender a nadie, aunque siempre hay algún que otro ofendido.

Los «sanos» piropos o el trato hacia los animales también tuvieron su protagonismo. El tiempo se iba descontando. La pantalla marcaba los minutos, pero la gente quería más. «No me pidáis más porque no hay más. Yo he contratado el teatro para 90 minutos y detrás de mí no viene nadie», señalaba.

Sin embargo, durante hora y media, las risas fueron las auténticas protagonistas. «Mi objetivo es que la gente salga del teatro mejor que ha entrado, que para eso cobro», reivindicaba. Y, sin duda, lo consiguió. No sólo salimos con una sonrisa de oreja a oreja recordando algunas de sus conversaciones, sino que también salimos intentando ser mejores personas y más empáticas. Como recordó Goyo, vivimos en una montaña rusa. Los primeros años van hacia arriba y luego todo va hacia abajo. Por eso, no hay nada mejor que reírse, no sólo de los demás, sino también de uno mismo.