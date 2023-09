Mentre estem creant una xarxa wasapera entre els col·legues per informar on està més barat l’oli -dimarts el vaig comprar a 7,4 euros el litre!-, recorde la cançó de Bajoqueta Rock, una banda que ha estat capaç de dessacralitzar el tradicionalisme agrari per convertir-lo en bon humor, sense nostàlgies.

«Iee! El de l’oli, el de l’oli ja està ací» entona Paco Lluís Ramos per anunciar la cançó, que comença amb un «Les olives estan per a plegar, el fred les ha fet madurar. / Agafa el tendal, les vares i el sac, els cabassos i ganes d’ajocar». De seguida la plaça s’enganxa amb marxa i taral·leja l’estrofa: «Ieeeee!....». Curiós que els impulsors del rock rural s’avançaren al pompós slogan de ‘quilòmetre zero’ de les nostres estrelles Michelin. El sabor dels productes pròxims es troba ara tocant la carretera, com si foren souvenirs de platja. Els millors melons en el camí a l’Almardà i les tomaques divines en l’avinguda del Perelló. La mateixa logística que ha permés abaratir preus ha capgirat el mercat, junt amb les importades tendències verdolagues contra la dieta mediterrània. Els tarongers són substituïts per caquiers i alvocats, mentre els cítrics envaeixen antigues terres d’altiplà, i tal com anem el raïm bo s’acabarà fent al Pirineu. Sí, també les altes temperatures han encarit l’oli, un producte bàsic en la nostra manera d’entendre el món, i símbol comú de la Mediterrània. Els indicadors apunten que el seu preu ha pujat prop del 40% respecte a l’any passat. «Les oliveres estan plenes, perquè enguany ha plogut molt, / les he esporgat a base de bé, i els plegadors estan fets», canta Bajoqueta, fills d’una terra on començava el secà i on a cada poble hi havia una almàssera, com a mínim. Després ens vam fer senyorets, encara «que a l’hora de sucar l’oli tots som els primers». Si abans per moltes places passava el de l’oli amb l’apreciat líquid untuós, ara toca peregrinar a les comarques interiors per l’or verd groguenc, el nostre xarop essencial. Cal recordar que protegeix la mucosa de l’esòfag, afavoreix la digestió, disminueix el colesterol i millora el control de la diabetis.