La euforia después de una victoria da para mucho. Es como si todo estuviera permitido, como si todo fuera como en el bolero de José Alfredo Jiménez: “Vámonos / donde nadie nos juzgue / donde nadie nos diga / que hacemos mal. / Vámonos / alejados del mundo / donde no haya justicia / ni leyes ni nada / nomás nuestro amor”. Una rabiosamente hermosa canción de amor. La huida hacia un mundo en que a través de la rebeldía alcanzaremos la felicidad. La pasión es un caballo desbocado, como en esas metáforas que llenan los versos felizmente exagerados de algunos poemas que nos deslumbraron cuando no sabíamos siquiera lo que era una metáfora. La euforia, sin embargo, también es un territorio abonado para que hagan de las suyas y se muevan a sus anchas los depredadores.

La historia ya es de sobras conocida. Empezó inmediatamente después de la victoria de la selección española de fútbol femenino contra Inglaterra. Un gol precioso de Olga Carmona acabándose el partido. La alegría desbordada en el estadio y en las pantallas alzadas en otros estadios y en las plazas de medio mundo y en los bares. Las mujeres eran protagonistas de una gesta que nadie preveía al empezar el campeonato. Por las calles de Madrid se pasearon en uno de esos autobuses descubiertos para recibir el aplauso de miles de personas y, al final del recorrido, también en el lugar donde estaba prevista la presencia en directo de las triunfadoras. Fueron saliendo al escenario una por una, y una por una escucharon sus nombres como en sus mejores días de fiesta en compañía de los suyos. Porque al pie del escenario y en las pantallas de medio mundo quien estaba era su gente. Habían logrado que el fútbol protagonizado por mujeres fidelizara multitudes, que esas multitudes se sintieran orgullosas de lo que las futbolistas acababan de conseguir en un mundo propiedad hasta ahora de una supremacía masculina inyectada clamorosamente de testosterona. Fue entonces cuando la euforia que siguió al triunfo deportivo se convirtió en una emboscada para Jennifer Hermoso, la futbolista del equipo que acababa de proclamarse campeón del mundo.

El presidente de la real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le agarró la cabeza y le estampó un beso en la boca. Así, como hacen los galanes en las películas románticas. Pero ahora no se trataba de una película, ni de la letra inmensa de un bolero, ni de un gesto afectivo consentido por la mujer. Fue una agresión en toda regla, un abuso de poder, esa violación de los afectos que tanto les gusta desarrollar, con exquisita precisión de entomólogos, a esos tipos que piensan el mundo como si todo lo que hay dentro les perteneciera. Y lo que vino luego fue lo más terrible: el silencio de los futbolistas famosos, las risas de algunos periodistas deportivos y la complicidad de individuos como los seleccionadores de los equipos masculino y femenino de fútbol. Sus nombres: Luis de la Fuente y Jorge Vilda. Sólo un pequeño grupo de futbolistas -mención especial a Borja Iglesias, del Real Betis Balompié- apoyaron a Jennifer Hermoso. Los demás, escondidos como ratas para defender sus privilegios. Unos días más tarde la FIFA apartaba a Rubiales de su cargo en el fútbol español y, con un patetismo de vergüenza, empezaron a llegar palabras de solidaridad con Jennifer Hermoso que sonaban a oportunismo barato, sólo a eso. Los peores fueron precisamente Luis de la Fuente y Jorge Vilda, que pasaron de aplaudir a su jefe en la Asamblea de la RFEF a repudiarlo. Cobardes y traidores.

Las futbolistas han dicho que no jugarán con la selección hasta que no se vayan quienes han protagonizado hechos tan deplorables como los que hemos visto estos días. Nada de eso se espera de los futbolistas. La lista que acaba de dar el seleccionador “arrepentido” para los próximos encuentros contra Georgia y Chipre está ahí y los elegidos estarán orgullosos de no haber dado un paso a favor de Jennifer Hermoso. La solidaridad es algo que no va con ellos. El mundo del dinero es el suyo. Me gustaría ver el Mestalla y el Ciutat de València, con los jugadores del València y el Levante a la cabeza, llenos el próximo partido de pancartas a favor de Jennifer Hermoso. Y que lo mismo se diera en el que van a disputar el próximo 12 de septiembre las selecciones de España y Chipre en Granada. Pedir que los futbolistas de la selección española salieran al campo con una de esas pancartas ya sería el no va más de los sueños imposibles.

Lo que movió a Luis Rubiales a hacer lo que hizo no fue la euforia, sino la sensación de impunidad que el poder confiere a quienes, como los nobles medievales, se consideran dueños de todos los derechos, también del de pernada. En esta columna les dejo dos sugerencias: que se sumen a las exigencias de que gente como Luis Rubiales no puede ocupar cargos de representación en el mundo deportivo ni en ningún otro y que elijan el bolero que más les guste y se lo pongan las veces que haga falta, y a toda mecha, para que les llegue a Jennifer Hermoso y a todas las compañeras que ganaron hace unos días el Campeonato Mundial de fútbol femenino. Va por ellas, ¿vale? Va por ellas.