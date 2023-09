El debate territorial

En mis primeros años universitarios, ya lejanos, escuchaba a menudo una consigna divertida: «si España fuera un donut, Madrid no existiría». Aquellos protoindependentistas acertaban en el análisis, sin ser conscientes. No hay duda, que lo que la Villa y Corte considera periferia ha sido determinante para la modernización política, económica, cívica y social del Estado, y su ordenamiento histórico responde a un pulso entre el centralismo castellanista y el resto, donde la brisa del mar apacigua ánimos. Nada nuevo, pues. Sin embargo, la estructura semifederal de la Constitución del 78 apostó por la gestión próxima y amable -las comunidades autónomas-, para consolidar una democracia social avanzada. Un éxito en términos administrativos, pero insuficiente desde los personalismos, no tanto identitarios, que también, sino de inversión pública. Sobre el papel poco tienen que ver Teruel Existe con el BNG, o Coalición Canaria con Soria ¡Ya!, pero la diferencia del peso específico de los escaños en el Congreso, y en sus parlamentos, de nacionalistas gallegos, canarios, vascos y catalanes, son decisivos para decantar un gobierno del PP o el PSOE.

El plan Ibarretxe primero, y el ‘procés’ después, fueron la respuesta a una reclamada especificidad no correspondida, avalada en ambos casos por un fuerte respaldo electoral, y desde el espacio ideológico del centro-derecha, pues el componente jacobino siempre estuvo en la izquierda -el centralismo democrático-. Hasta Pujol reclamó interlocución directa con la Corona, en una pirueta de monarquismo confederal de corte medieval. Aznar solo pudo derrotar a González con el aval de PNV y CiU, aunque luego se vengó con su mayoría absoluta del 2000, a partir de la cual desató su «animadversión castellanista» hacia las otras culturas de España, como reconoce Manuel Milián Mestre, mano derecha de Manuel Fraga, un franquista que evolucionó a gallegista amable ya como presidente de la Xunta. Feijóo se suponía que iba por ahí, pero el agujero de ese «donut» se lo ha tragado, o sea Madrid, no sus gentes, sino su corte de honor, que ahora ocupan los cargos mejor remunerados de la Administración central, o sea jueces, fiscales, abogados del Estado, ingenieros navales y consejeros de empresas públicas. Ese lobby impide una actualización necesaria del modelo estatal, porque su impasibilidad sí que alimenta los desequilibrios territoriales. Los separatistas están detectados, pero es el momento de desenmascarar a los separadores.