El Dietari (1503-1559) de Jeroni Sòria, és un d’aquells llibres que, tot i ser ben conegut entre els erudits i els acadèmics universitaris, no ha conegut encara una edició que l’haja arribat a popularitzar, com sí que ho ha estat, en part, el Dietari de Porcar. No obstant això —i mentre tracte de posar-hi remei una vegada més, perquè ja compte amb uns quants intents, personals i delegats—, no em sé estar de comentar ara un episodi que conté aquell llibre de memòries personals d’un valencià del XVI, descendent d’italians de Gènova —potser amb algun avantpassat jueu, si ens deixem portar per l’obsessió que mostra, per desvincular-se d’aquells...—, i que, a més, té la gràcia de reproduir la veu d’un personatge anònim —no sabem res, més enllà del nom i de l’episodi ens ocupa ara. Un fragment d’un relat de vida que, lluny dels embelliments literaris, Sòria ens presenta de manera breu i colpidora.

Així, a València, el 7 de març de 1521, el regent de governador, Manuel Eixarch, cavaller, tragué a penjar Pere Cantí, texidor de llana. La justícia, per mostrar el seu poder, anava ben envoltada de gent armada —i dels Tretze, que eren la junta revolucionària dels agermanats que controlava la ciutat. En arribar a la forca, i just abans que el botxí acomplís el seu ofici, el condemnat s’adreçà als qui l’envoltaven i digué: «Senyor, no tinch ajutori, si no de nostre Senyor Déu e de la Verge Maria. Vosaltres me penjau per la mort de mestre Moles, barber, que està a la plaça de la Lonja» —afegeix Sòria. El qual segueix recollint les paraules exactes del condemnat: «Dich-vos que done l’ànima al diable, si tal mort he fet, ni tal home conech! E sobre vós, senyor governador e senyors jurats e asesor de governador —que era miçer Gaspar Rosell (torna a precisar Sòria)—, vaja la mia ànima.»

El desenllaç d’aquell intent de defensa in extremis podríem suposar-lo fatal. Però els responsables de l’execució —no sabem ben bé per què—, diu Sòria que «manaren que li levàs lo dogual lo morodevaques, que a nom Jorba. E de fet, lo y levà e s’endevallà de la forca e anà a fer gràcies a la Verge Maria de Gràcia, de tal gràçia li avia fet.»

Fins ací el relat de Sòria. Què va ser, després, de Pere Cantí? Com va viure? Què havia passat perquè s’arribàs a aquell punt? Etc. No ho sabem. Però, és fascinant que aquella veu seua, que ve d’un altre món, encara perdure. Sòria la va recollir i només va afegir un dibuixet d’una forca amb un penjat. Res més sabem.