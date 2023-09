El turista no tiene siempre la culpa

Como escribe Rafa Lahuerta la València oculta se conoce en agosto. Aunque me temo que a la ciudad que se refiere nos la han cambiado, al menos a él y a mí. El Carme ha perdido aquella impunidad de los noventa y ahora es un río de turistas en busca del cáliz perdido. Aunque tal como va el cambio climático, en pocos años solo saldremos de casa por la noche, como en Marruecos. Como ha quedado demostrado este verano, los visitantes adoran el sofoco, así que hay producto interior bruto para lustros. Su ordenamiento es otra cosa. Ellos hacen lo que ven, como nosotros cuando viajamos. Si las bicicletas van por las aceras en vez de por el carril-bici, o en contra dirección; ellos también. Los de los patinetes sin casco, o haciendo eses, pues se creen que forma parte de nuestras tradiciones. Si hay cola para montar un pícnic bajo de los pulverizadores de agua de la plaza de la Reina, pensarán que forma parte de la dieta mediterránea, incluido el paseo por el Mercat Central, como si fuera un jardín botánico. Si el Jardí del Túria es el centro del botellón en casi todos sus tramos, no entienden por qué todavía no hay máquinas de alquiler de bates de béisbol como en Central Park. Y si preguntan por qué todavía no tenemos empujadores, a la manera del metro japonés, para subirse a una de las pocas líneas de la EMT que llevan a la playa es por la falta de explotación de un paquete de safari urbano, que incluya también, el seguimiento de un camión de la basura por las calles del Cabanyal, con un plus añadido si además se desvía por el trayecto del abandonado circuito de F1, y el puente móvil de la dársena, por supuesto.

La ciudad secreta. Hay toda una València por descubrir para el turista estival más allá de Ciutat Vella y los poblados marítimos. También para los indígenas como un servidor. Pensaba que las facilidades familiares, así como otro tipo de avances digitales, habían dejado solo en una canción inhumana aquello de «qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000» -el universo boomer lo sabe bien-, pero el oscuro solar enfrente del cementerio de Campanar demuestra lo contrario. Eso sí, con coches de gama alta y aire condicionado encendido. Menos mal que esa avenida se bautizó antes del aparcamiento erótico como Pío Baroja. Hay más sorpresas. Todos sabíamos en los ochenta que la prostitución masculina se concentraba en la Alameda, justo enfrente de la puerta de la antigua sede del diario decano. Pero el auge de locales de ambiente por toda la ciudad acabó con el alterne callejero. Pero ahora ha renacido en el extrarradio, en el conocido Parque del Palau de Congressos, con balcón a la CV-30 y paraíso en la estación Empalme de Metrovalencia. Una zona donde convive además uno de los macrobotellones con más solera de los sábados. Alerta con la masificación. Todos hemos sido turistas, y en la mayoría de los casos seguimos comportamientos similares. El récord de visitantes en València de este verano más caluroso de la historia requiere de una reflexión, porque pese al esfuerzo por mantener una oferta cultural y gastronómica de nivel, vamos camino de convertirnos en la capital mundial del turismo de franquicias y botellón.