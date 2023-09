No han transcorregut ni dos mesos d’ençà que Carlos Mazón va ser envestit president de la Generalitat i l’ús del valencià en el Consell ja ocupa bona part de l’actualitat. Les diferents maneres de vore la qüestió pel que fa a l’ús del valencià en l’administració autonòmica entre el PP i Vox han confirmat allò que des de fa temps s’albirava. Les enquestes que preveien una victòria ajustada entre conservadors i la ultradreta en les eleccions autonòmiques fixaven la seua mirada, alhora, en un renaixement de la «guerra» lingüística. Eixes previsions s’han confirmat. Després d’anys de «tranquil·litat» relativa pel que fa al valencià, la coalició entre PP i Vox ha evidenciat que, per a ells, la nostra llengua és més un problema que no una eina de comunicació. El seu comportament atia una flama reaccionària molt perillosa. En comptes de pensar i reflexionar al voltant de les iniciatives i les mesures que es poden posar en marxa per continuar amb les polítiques de «pacificació» i normalització del valencià, els dos partits estan capficats en discussions estèrils sobre la normativa que cal emprar.

El camí que ha mamprès ara el Govern autonòmic ens mena, indefugiblement, a una situació de diglòssia lingüística en què, una volta més, el castellà esdevindrà l’idioma predominant i de prestigi en l’administració per evitar problemes entre els socis de coalició mentre que un altre, el valencià, romandrà arraconat i marginat des del poder polític. La situació, a partir de les primeres passes fetes, és preocupant i recorda allò que ja va ocórrer durant la legislatura 1995-1999 en què el PP es va fer servir d’UV per governar. En aquell període, el partit encapçalat per González Lizondo es va encarregar de dinamitar qualsevol acord o entesa pel que fa al valencià, quant a denominació o al seu ús. Ara, eixe paper l’exerceix Vox, amb una acurada mestria tot sabent que en són una part indispensable per assegurar-ne la majoria absoluta al capdavant del Consell. Fil per randa, se segueix el mateix guió que en aquella legislatura. Ara, 28 anys després, tornem al mateix escenari. Malauradament, endarrerim en comptes d’avançar. De rampellada, el repartiment del «pollastre», amb què va ser titllat aquell executiu, reviscola. Comptat i debatut, la idea és esborrar, a poc a poc, tota empremta o segell que en desprenga un flaire de normalització lingüística. Tot el camí recorregut són el gran «enemic» per al pensament més reaccionari entestats a atacar i combatre sense pietat. La llengua minoritzada per un poder públic adquireix més raó de ser que mai.

Les conselleries de Vox intenten crear problemes en aquelles contrades on no hi ha cap, tot amb l’afany pretès d’equilibrar el que ells entenen com un desequilibri entre l’ús del valencià i del castellà. A ells, el valencià tant els fa. Històricament i sociològica, la nostra llengua els és llunyana. L’objectiu últim passa per bandejar el valencià a fi de fer, finalment, del castellà l’idioma prevalent a l’administració i a la resta dels àmbits socials. Sembla un malson. Malauradament, no ho és. Ans al contrari, és un avís seriós del que serà esta legislatura que ara s’enceta en què Carlos Mazón hauria de començar a fixar una ruta sense obrir cap tipus de ferida entre els valencians tot i que els seus socis de govern no hi ajudaran. La ultradreta pensa que les qüestions lingüístiques representen un bon cabal de vots i, de cap de les maneres, no estan disposats a renunciar-hi per assegurar-se’n una part important del «pollastre». Res no els importa més que arribar a la gent des de les teories més esbojarrades basades en el sentimentalisme i el populisme.