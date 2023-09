La captura del Estado es el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, y en detrimento del interés general de la población. Estas acciones contribuyen a aumentar la brecha de la desigualdad y perjudican la democracia. Este concepto ha sido aplicado sobre todo para entender la connivencia entre grupos económicos y otros estamentos de poder (administrativo, político, etc), pero también cabe para otras elites, como las deportivas.

También es importante entender que la burocracia no es del todo como la describió Max Weber, abstracta y racional, sino que desde mi perspectiva es un campo en el que confluyen diferentes sistemas de acción que, además, pueden colisionar. En la argumentación que desarrollo aquí, podría decir, que uno de estos sistemas es más progresista porque busca afianzar derechos y otro, más regresivo, porque busca mantener privilegios. Aunque la cuestión sea más compleja.

Para entender las formas de actuación, no es banal conocer los vericuetos burocráticos, las normas y los aspectos técnicos que a la mayoría de los mortales nos pasan desapercibidos. Para ellos están las personas expertas que logran, como en el caso de Rubiales, torcer la voluntad de las instituciones, presentando el caso de modo tal que se ubique en una moral fronteriza para lograr que un hecho donde concurre jerarquía y falta de consentimiento sea catalogado como solo como grave y, con ello, reducir las consecuencias de un hecho que, con la legislación actual, es claramente delictivo, y corroe los avances porque genera desaliento y una sensación de que la justicia, al final, no está a la altura de los cambios que el activismo español e internacional, preocupado por estos temas demanda. Tengamos en cuenta la envergadura del movimiento que hemos llegado a hablar del mee to español.

Pero, entonces, hemos de ver que el atrincheramiento no es cuestión de un individuo aislado, sino que hay participación de la justicia, encuentra resonancias en palabras como «falso feminismo» (usando la técnica de desacreditar al otro al carecer de argumentos) o generando confusión con frases como «se criminaliza la vida normal y se normaliza el crimen», junto también a quienes desvían el foco de atención y banalizan el debate sobre la Ley del sí es sí. Todo ello en un contexto trágico de aumento de los feminicidios y de una ultraderecha que los niega. La batalla cultural, como vemos, no está aislada de consecuencias de todo tipo.

Rubiales ha construido un cerco de protección con todos sus amigotes, entre ellos, el entrenador Jorge Vilda, perjudicando a la selección con la pérdida de muchas jugadoras y, por lo tanto, de mucho talento, cuando reclamaban condiciones dignas y un entrenador confiable. Pero, ¿por qué mantener en aquel entonces a Jorge Vilda? Podríamos hablar de una teoría del cerco propio, un cerco bien construido con dinero y personas acólitas, que le servían de protección. Dentro del cerco se vivía un mundo paralelo, donde las reglas son la impunidad y un exagerado machismo, todo ello siempre y cuando se controle la captura de la federación para su propio beneficio, porque, como decíamos, no ha sido mejorando y respondiendo a las necesidades de la selección femenina. El beso tiene un alto contenido simbólico en la medida en que es un sello de subordinación, un símbolo de patriarcado, además de ser una agresión directa sobre la jugadora. Dinero, poder, auto-protección, captura institucional, son cuestiones que para mí explican que siga aferrado al cargo, también, que dentro del círculo, cada vez más pequeño, todavía vive una fantasía. Pero esta vez, las campeonas han librado otro mundial, sin imaginárselo, que ha agrietado el cerco y la resistencia de Rubiales solo muestra lo ridículo de no ver lo inevitable.