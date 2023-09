Me remito a lo escrito hace ya veintidós años, 12 de julio de 2001, reiterado en este mismo medio de comunicación, Levante-EMV, hace unos diez, el 14 de febrero de 2014, confiando en que el acuerdo para la puesta en marcha de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, como punto de referencia para la recuperación de nuestra lengua, permitiría zanjar, de forma definitiva, un conflicto largamente mantenido, que lastraba a nuestra sociedad, no sólo en temas culturales, sino también económicos.

Cómo es posible que 91 años más tarde de la firma de las «Normes Ortogràfiques de Castelló» (1932), para hacer crecer el prestigio social de nuestra lengua, adaptando las normas a las particularidades valencianas, y 60 de la edición del «Diccionari català-valencià-balear» (1963), presentado en el entonces Ayuntamiento de Valencia, que recoge todo el caudal léxico de nuestra lengua, respetando la denominación de la misma según el lugar donde se habla, volvamos a estar en las mismas.

Cómo se puede cuestionar a la autoridad académica y a la lógica de un pacto que contribuye a la supervivencia de nuestra lengua común, respetando las variantes regionales, en nuestro caso, el valenciano. Cómo ignorar las evidencias, «els mots que canta la gent, vives paraules que entenc, que tots parlam el mateix» (María del Mar Bonet).

Pensaba que, tras el pacto político, PSPV-PPCV, el tema de la lengua no suscitaría más controversia. Que la sensatez se impondría y la sociedad acabaría reconociendo lo que sus dirigentes, a través de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, habían consensuado. Que, de esta manera, prevalecería el apoyo mayoritario de todos quienes la estimamos, y no la actuación de quienes propician - de una u otra manera, digámoslo claro - su desaparición. Pero no, como ya advertía Raimon, «quan creus que ja s’acaba, torna a començar».

Así, resulta que, de nuevo, podemos comprobar, las cosas continúan como estaban, y, tras el dictamen del Consell Valencià de Cultura, recogido en el Preámbulo de la ley de la Acadèmia (1998), que expresa con suficiente claridad que la denominación «valenciano» debe ser usada, sin tener carácter excluyente, formando parte del sistema lingüístico de los distintos territorios de la antigua Corona de Aragón, vuelven los intentos para diferenciarla del tronco común de la lengua.

Confiemos que, por esta vez, habiéndonos dotado ya de unas instituciones que se consideran válidas para el respeto y recuperación de nuestra lengua y cultura, siendo designados correctamente sus miembros y dejando actuar con independencia a los mismos, la sensatez se imponga y los políticos consideren, lo que las autoridades académicas de las Universidades públicas valencianas vienen a reclamar consecuentemente sobre la normativa de nuestra lengua.