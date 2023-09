Aunque sabíamos de la enfermedad con la que Felipe Garín había luchado poniendo toda su voluntad y esfuerzo, hasta el punto que hacía pensar que la había logrado mantenerla a raya, no ha dejado de sorprender el triste desenlace. Garín era un hombre que se cuidaba en extremo y no cometía nunca excesos, pero la naturaleza tiene sus propias leyes. Era una persona muy especial que convirtió la cordialidad y la diplomacia en ejes de su vida. Prueba de ello es su envidiable trayectoria profesional, pocas personas en España han desempeñado tan variado número de cargos de dirección cultural como Felipe Garín, con gobiernos de todos los colores. El listado incluye nada menos que los museos de Valencia, el Museo del Prado, la Academia de Roma, el ICROA, el Consorcio de Museos… así como su presencia en diversos patronatos de museos. Es imposible no reconocer su gran habilidad como asesor y gestor cultural, así como su facultad emprendedora en este sentido, acudiendo siempre a los especialistas más destacados a pedir consejo u orientación. Pocas personas del ámbito cultural valenciano no están en deuda con Garín. He trabajado para Garín en distintos momentos y coincidido con él en diferentes reuniones y patronatos, donde siempre actuaba con mesura y diplomacia, pero creo que parte de su éxito también era su timbre de voz, sin altibajos ni notas discordantes, pausada y agradable, que la hacia persuasiva.

Su labor de gestor fenó durante un tiempo su labor investigadora, que fue objeto de un esforzado y encomiable impulso en las últimas décadas de su vida. Junto con el también fallecido y recordado amigo Facundo Tomás realizó una importante labor de documentación y estudio de la figura de Joaquín Sorolla, recogida en diversas publicaciones. Facundo y Felipe eran personalidades opuestas, pero formaron un tándem que funcionó perfectamente. Recuerdo una charla muy amena entre ambos en la Academia de Roma perfectamente sincronizada y digna de haber sido grabada. Durante sus años de dirección del Consorcio de Museos Garín creó un centro de estudios sobre Sorolla, impulsando la publicación de diversos estudios monográficos sobre el pintor valenciano, y no puedo dejar de agradecerle en este sentido que me encargase uno sobre Sorolla retratista. Sus discípulos e innumerables amistades no pueden por menos que sentir, con la misma aflicción que sus familiares, la insustituible pérdida de una persona tan carismática de Valencia.