Cal crear comparses dels "Matildes"

Ara que les essències les administren els acòlits que han passat de la renovació pedagògica a l’adoració nocturna, cal recordar que la cohesió d’una societat moderna passa pel benestar cívic, social, ambiental i econòmic. Les tradicions són com la paella, depén de l’aigua, el foc i l’experiència del cuiner. Cal anar més a Les Arts, i l’IVAM, i menys a festes patronals, que ja disposen d’administradors titulars. Només uns quants pous de petroli poden compatibilitzar els textos sagrats amb les noves tecnologies. Mentre de febrer a octubre reguem el país de desfilades de moros i cristians, els d’Aràbia van comprant futbolistes i tecnològiques, perquè saben l’or negre no serà etern, mentre que des que ens despertem fins que ens n’anem al llit estem pendents del mòbil. Ells i els asiàtics són el nou Vaticà. Monetitzaran el catecisme digital en funció dels seus interessos. I la resistència no vindrà per l’exaltació del comboi, serà per les noves revolucions aplicades a la quotidianitat.

Amb Rubiales no ha acabat els seus negocis foscos, ni la prepotència de portar-se una competició com la Supercopa a Aràbia amb el silenci còmplice de totes les autoritats. Ha estat una futbolista, que ben protegida per les seues companyes de la selecció, ha dit prou. Al Capone també va pensar que els rics, amb influències policials i a les altes esferes, no havien de pagar impostos. L’anonimat de la resistència ha fet avançar més per les llibertats col·lectives que cent aplecs de dolçaina i tabalet. Com que fa temps que vam deixar de ser una potència industrial, i cada dia importem més que fabriquem, és qüestió de fer un pensament per atraure capital saudita. Els més boomers sabem que Telefònica era una empresa molt pròxima, amb aquells primers auditoris d’operadora amb auriculars amb micròfon, que amb gran prestància col·locava el cable corresponen al forat adequat. Per això el nom de ‘matildas’, usat després per la companyia pública per una gran demostració de capitalisme popular. Estem fent tard en fundar de dalt a baix comparses de ‘matildes’, òbviament en el bàndol moro. Només hi ha un problema, ara caldrà representar que guanyen els moros, res que no puga fer-se amb un regateig a la història, Jaume I inclòs.