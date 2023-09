Da la impresión de que se trata de una fecha simbólica, pero en realidad es una cuestión de puro azar. En cualquier caso, no deja de resultar curioso que en el 11 de septiembre coincidan varios acontecimientos de gran significación histórica, aunque en épocas muy diversas y en continentes distintos. Tanto relieve alcanzaron tres episodios acaecidos en esa fecha que periódicos, radios, televisiones o redes sociales se dedican, en mayor o menor medida, durante estos días a recordar las efemérides. En primer lugar, la política doméstica está marcada por las negociaciones para la investidura con los independentistas catalanes que recordarán, un año más, el asalto de las tropas borbónicas a Barcelona que puso fin a la guerra de Sucesión con la derrota de los partidarios del archiduque Carlos de Austria. Su consecuencia más inmediata fue la promulgación del decreto de Nueva Planta que destruyó y eliminó las instituciones catalanas. Fue el 11 de septiembre de 1714, o sea, que han pasado más de tres siglos, pero la fecha sigue viva en los discursos de hoy mismo de Carles Puigdemont o Pere Aragonés. Tal vez critiquen algunos que las reivindicaciones históricas se fundamenten en derrotas, pero ello supone una buena prueba de que los conflictos perduran y, en ocasiones, no se resuelven tan sólo por efecto del paso del tiempo. De hecho, los conflictos suelen acabar con un pacto entre los contendientes. En el caso catalán, todavía no se ha encontrado una receta mágica para encajar a Cataluña dentro de España.

Muy lejos de aquí, al sur de América, recuerdan el 50 aniversario de otra derrota, el aplastamiento a sangre y fuego de la Unidad Popular chilena y la muerte de su presidente, Salvador Allende. Medio siglo después del 11 de septiembre de 1973 aún buscan a más de un millar de personas desaparecidas durante la dictadura del sanguinario general Augusto Pinochet mientras una película chilena desfila por el festival de Venecia para evocar aquel régimen en clave de cruel parodia. Más allá de la experiencia de la Unidad Popular y de su trágico fin, la figura del doctor Salvador Allende significó para varias generaciones la posibilidad de una vía revolucionaria por métodos pacíficos en cualquier parte del mundo. Su derrota puso de relieve el poder de Estados Unidos sobre su patio trasero, siniestra sombra que continúa planeando sobre los regímenes progresistas en aquel continente. Por ello, la honestidad y el valor de Allende se convirtieron en referencias universales. La huella de aquellos sucesos impregna hoy toda la política chilena e incluso latinoamericana. Otra nueva muestra de conflicto que perdura a la espera de un pacto y de verdadera reparación y reconciliación. Por último, el siglo actual arrancó con imágenes que parecían extraídas de una serie de ciencia-ficción. El ataque de aviones pilotados por terroristas musulmanes contra las Torres Gemelas de Nueva York conmocionó a Occidente y obligó a replantear las relaciones internacionales y nuestras vidas cotidianas. Baste ver las medidas de seguridad en los aeropuertos. Fue el 11 de septiembre de 2001 y, por supuesto, se trata de otro conflicto que perdura. Dos décadas después, las guerras de los yihadistas contra potencias occidentales, incapaces de solucionar conflictos a partir de un nuevo orden mundial, dejan constantes regueros de sangre.