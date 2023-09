La primera DANA ens diu que setembre ha trucat a la porta, aquestes primeres pluges anunciadores que aviat els arbres començaran a canviar de color mentres les fulles van caient a terra anunciant la tardor m’han fet mirar enrere mentre per la ràdio la veu del Dúo Dinàmico entonava aquell ‘Final del Verano’ presagi de la fi de molts primers tendres i adolescents amors d’estiu.

I em veig en aquells primers estius, entre infant i adolescent, estrenant pantalons llargs, una camisa tornasolada i un barret tirolés a la plaça d’Enguera on m’esperava la iaia Vicenta. Aquells estius de caminar per la muntanya, pujar al cim de la Mota, al Castell del que sols quedaven runes, anar en bicicleta a banyar-nos al riu, els diumenge ball a l’Albufera d’Anna, i els dos cinemes d’estiu que havien al poble, tot amb el meu cosí Vicente i els seus amics, que passaven a ser els meus, i les primeres xiques, desconegudes fins aquell estiu i per qui jo era «el forastero».

En començar a treballar, tan sols amb 14 anys, ja ens pensaven que havien deixat enrere l’adolescència, ja ens donaven la clau de casa i, durant l’estiu, corríem tots els pobles de la línea del trenet de València a Rafelbunyol seguint les revetlles de cada lloc, i, també, pecat de joventut, corrent, per carrers i places portàtils, alguna que altra vegada davant bous i vaques. Passaven els estius i per nosaltres passaven els anys, anàvem fent-nos grans passant de la cervesa al cubata y el whisky segovià, aquells vells primers pantalons llargs s’havien convertit en uns ‘jeans’ que compràvem de contraban al port de València. I canviarem les revetlles dels pobles pels pavellons de la Fira de Juliol de València on vam començar a intercambiar idioma, besos i carantonyes amb xiques arribades de més enllà dels Pirineus. Molts de la meua generació ens vam graduar en sexe un estiu parlant francès.

La revolució arribà també un estiu a finals dels 60 en forma de cotxe, un Seat 850 que ben aviat va lluir a totes les seus finestretes les enganxines de totes les discoteques des de València fins a Cullera. Sovint, els caps de setmana, paravem per Chocolate, o per Cañas y Barro en plena Albufera. Havíem canviat els jeans per uns pantalons amb els camals acampanats, «pota d’elefant», que havíem comprat a Waron’s al carrer Moratín, per vestir més seriosament sovintejàvem Oltra. A València hi havia diverses discoteques que visitàvem sovint, Sider al barri de Russafa, la Bounty, amb aquell clima íntim, a Xerea, Zero, un sotan a l’Avinguda de l’Oest, on una nit al preguntar a unes guiris allò de are you from? ens van dir que eren sueques, les úniques mítiques nòrdiques que vam arribar a conèixer, Simun, d’un dia ens va treure una redada policial, Mogambo, un cabaret y Lara, altre cabaret on vaig veure, en temps franquistes , el primer strep tease.

Però tot això també va tenir un final. Vaig mudar, vaig canviar les discoteques per les tertúlies, diguem-ne independentistes. Els estius anàvem a El Coto, en ple Eixample, i en la seua terrassa al bell centre dels jardins de la Granvia del Marqués del Turia sota l’atenta mirada de l’amic Tàrrega vaig anar coneixent el meu País, un País Valencià que ens havien amagat a casa, la por dels que havien perdut la guerra, i a l’escola, la prepotència dels qui havien guanyat aquella mateixa guerra. I les enganxine del vell 850 van desapareixer per donar pas a altres que demanaven el valència a l’escola, o anunciaven la revista Gorg.

Ara ja, amb més passat que futur, en arribar a aquest setembre més que cantar a la fi de l’estiu soc feliç escoltant la Baez donant gràcies a la vida.