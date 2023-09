Un dels missatges que més ha repetit la Sra. Catalá al llarg dels quatre anys d’oposició era que l’Ajuntament de València sotmetia a un «sablazo fiscal» als valencians i valencianes. Esta afirmació mai va vindre acompanyada de dades no sé si per pura peresa o perquè realment sabia de la realitat de la fiscalitat municipal. Només alguna regidora del PP va intentar justificar d’una forma burda el tema de l’IBI en considerar de forma exclusiva l’elevat valor del tipus impositiu quan la quota a pagar per l’IBI és el producte d’este pel valor cadastral clarament més baix en València que en altres ciutats.

Com que el PP no fa mai cap comparació amb les altres ciutats espanyoles a nivell d’impostos ho farem nosaltres per comprovar que hi ha de cert en esta afirmació seua del «sablazo fiscal». Pensem que per molt neoliberal que siga la Sra. Catalá algun impost hauran de pagar aquells que més tenen per a satisfer les necessitats de la ciutat i per ajudar als valencians i valencianes que més ho requereixen. Ens basarem precisament en un estudi fet per l’Agència Tributària de l’Ajuntament de Madrid en 2020 «Ranking Tributario de los Ayuntamientos Españoles 2020», un any on governava l’ajuntament d’esta capital el PP. Per tant, ningú podrà acusar l’estudi de contaminació ideològica per part de l’esquerra. L’informe analitza la pressió fiscal en els distints impostos municipals: Impost de Bens Immobles (IBI), Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost de Construccions, Instal·lacions (ICIO) i Impost de l’Increment del Valor dels Terrenya de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i compara el seu valor en totes les capitals de província i en tots els municipis de Madrid. Vull fixar-me només en les set ciutats majors d’Espanya: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga i Múrcia. Com és conegut de 2019 a 2023 el Partit Popular va governar en Madrid, Saragossa, Màlaga i Múrcia (de 2019 a 2921).

Si comparem l’IBI en estes ciutats, València ocupa el quart lloc en alpressió fiscal en este impost, per cert este impost és el més important de tots els municipals. Si comparem l’IAE, València ocupa el sisé lloc en quant a pressió fiscal, un impost que havia estat sense cap control en la ciutat abans de 2015. Si comparem l’IVTM, entre les set ciutats València ocupa una altra vegada el quart lloc en el rànquing de pressió fiscal sobre vehicles. Si comparem el ICIO, ens trobem que València es troba en l’últim lloc (el seté) en este impost. Per últim, si comparem el IIVTNU, la nostra ciutat torna a ocupar el quart lloc en este rànquing de pressió fiscal. Resumint, en els principals impostos a nivell municipal, València sempre es troba per sota de la mitjana de les ciutats espanyoles més importants. En cap d’ells ocupa una posició significativa, sempre per baix de la mitjana. Davant d’estes dades, algú amb un mínim de serietat pot afirmar que València pateix una pressió fiscal qualificable de «sablazo fiscal»? Evidentment no, a menys que es vulga qualificar als alcaldes de Madrid, Saragossa, Màlaga i Múrcia d’alguna cosa molt pitjor. La Sra. Catalá quan afirma açò està pensant només en aquells que tenen moltes propietats i recursos (i cap gana d’ajudar a la seua ciutat) i s’oblida de mantindre uns servicis públics de qualitat i d’aquells que necessiten les ajudes municipals que només els impostos poden satisfer.