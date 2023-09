El títol és una exageració, perquè no va de cap apocalipsi, sinó sols de la fi de la gran il·lusió de Feixóo per ser president i dels seus 172 votants (171 si el famós diputat popular torna a equivocar-se). Amb aquesta xifra és evident que el candidat gallec farà curt i als peperos se’ls haurà acabat el món (o la mamella) que havien imaginat. Si és així, poden fer com els fallers valencians i posar-se a treballar per intentar guanyar a la pròxima.

Entre les reflexions a fer sobre aquestes eleccions, tan renyides, no tothom pensa el mateix. Ho explicarem com una volta ciclista, perquè les eleccions, com les curses, les guanya qui arriba a la meta de l’etapa final, no qui guanya una de les etapes anteriors, com la que guanyà Feixóo el 23 de juny. Encara quedaven tres etapes més: la de la mesa del Congrés, que perdé Feixóo; l’etapa dels pactes, que també la perd, pel que es veu; i ara falta l’etapa final, que han de guanyar o Feixóo o Sànchez, segons el que decidisquen els congressistes. Qui guanye aquesta etapa final, o siga qui haurà aconseguit la confiança de més diputats (176, com a mínim) serà qui formarà govern i dir altra cosa, com continua repetint Feixóo i la seua gent, és una mentida anticonstitucional, delirant i ridícula. Ho saben bé els del PP i VOX, perquè algunes autonomies que han guanyat ells, ho han fet malgrat que els socialistes eren els qui havien guanyat les eleccions, però fent curt també.

Si els perdedors són la dreta i l’extrema, han d’acceptar democràticament els resultats. I faran bé si analitzen per què han perdut. És evident que el problema dels populars ha estat anar de la mà dels extremistes de Vox, perquè tothom ha vist la mena de pacte que ha signat el PP, subscrivint les perilloses doctrines d’Abascal. Per això els populars estan més sols que la una, perquè els voxistes volen retrocedir en els avanços democràtics i drets civils i perquè són anti-autonomistes. Amb aquestes i altres males idees, Feixóo no pot pactar amb ningú i menteixen dient que el PNB trairà els seus compromisos, pressionats per Iberdrola i el BBVA...

Si els guanyadors són els progressistes han de recuperar el temps perdut, complint els pactes que subscriguen amb els partits nacionalistes perifèrics i amb les forces progressistes de Yolanda Díaz, sense por.