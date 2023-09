A València, la celebració dels set-cents anys del natalici del rei en Jaume no va passar desapercebuda. El 2 de febrer de 1908, la catedral de València saludà l’efemèride amb un vol de campanes del Micalet, i tot seguit un solemne pontifical i un Te Deum. A més, es va fer una ofrena floral a l’estàtua de Jaume I, ubicada en la plaça aleshores denominada del príncep Alfons. A Montpeller —on també s’havia recordat la data— els republicans francesos s’havien oposat a festes jaumines monàrquiques. I a València, l’ajuntament, controlat pels de Vicent Blasco Ibàñez van dir «que no querían rendir homenaje a ningún rey», i no es van mirar amb afecte la celebració: es limitaren a subvencionar una exposició d’art medieval, proposada per Lo Rat Penat i celebrada als locals de l’emblemàtica institució. Entre els objectes exhibits hi havia la cimera d’elm del rei Martí l’Humà, guardada per la Casa reial, a Madrid, l’escut i l’esperó de Jaume I i el serrell del seu cavall, custodiats aleshores a l’Arxiu de la Seu valentina, a més del penó de la Conquesta i l’espasa del rei, conservats tradicionalment per l’Ajuntament de València, etc. Aquella mostra va ser l’acte més reeixit de record l’efemèride.

Amb tot, i malgrat alguns enfrontaments, el conjunt del valencianisme s’implicà en l’organització d’actes commemoratius, i no sols a la ciutat de València, sinó també en altres poblacions del país, que volgueren reivindicar la seua vinculació als moments fundacionals de l’antic regne de València, com ara Castelló, Vila-Real, i d’altres, les quals volien recordar així el seu nexe amb Jaume I o la conquista cristiana. La figura del rei, en qualsevol cas, ja implicava un evident sentiment de valencianitat i, al remat, les entitats locals o regnícoles que apostaven per la reivindicació de les particularitats valencianes, es varen fer presents d’una manera o d’una altra. La concentració i l’ofrena floral a l’estàtua del rei, a València, per exemple, van córrer a càrrec de València Nova, que aglutinava el sector progressista del valencianisme. Ara bé: aquell centenari no va assolir l’impacte o la vistositat d’aquells altres de la Conquesta o de la mort del rei. En part, perquè era la primera vegada que se celebraven i no hi havia una tradició anterior a la qual emular o superar; però, també, perquè l’ajuntament del cap i casal estava controlat pels republicans blasquistes, que col·laboraren poc, amb les consegüents queixes de Teodor Llorente. Els valencians.