Desde mis inicios en el Derecho Penal procuré trasladar las estructuras que en él iba descubriendo a mi ámbito particular. Con ello pretendía obtener una mayor objetividad a la hora de conocer, y para ello procuraba que el análisis de aquello que despertaba mi interés discurriese por la estructura del Derecho Penal (hecho, daño y reproche) estructura que, al no ser una creación mía, me proporcionaba mayor objetividad, que es lo que en definitiva buscaba. Cierto que el Derecho Penal se ocupa de los ataques más graves a los bienes esenciales para la convivencia en la sociedad. Sin embargo, que esto sea así, no me impedía trasladar y aplicar ese mismo método de conocimiento a otros supuestos no tipificados en la ley penal. El trasvase del método penal a supuestos no tipificados requería que la escala resultante del binomio delito/pena, se adecuara a la situación a analizar, a fin de encontrar una respuesta proporcional al hecho objeto de análisis. También advertí que ese análisis penal podía aplicarse a cualquier situación o ámbito que me pudiera imaginar: personal, doméstico, colectivo, social,… De ahí que el daño provocado por el hecho y el consiguiente reproche que el o los autores del mismo pudieran merecer, y consiguiente respuesta frente a tal proceder, variase según el propio hecho y el ámbito en el que se produjera: personal, doméstico, social, … Lo cual también presenta una similitud con el Derecho Penal, pues éste protege no solo bienes particulares (vida, patrimonio, …), sino también bienes colectivos, ya de naturaleza privada (seguridad vial, salud pública, ...) ya de naturaleza pública, por ejemplo, delitos contra la Constitución (Título XIII, Libro II del CP)

Según el art. 250.1.7º CP, incurren en estafa procesal «los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero». Mutatis mutandis podría decirse que incurren en estafa electoral los que, en un procedimiento electoral de cualquier clase, manipularen (=omitieren en) su programa electoral en que pretendieran fundar su política o emplearen otro fraude electoral análogo, provocando error en el electorado y llevándole a votar una opción no consentida. El PSOE en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones del pasado 23J no citaba amnistía, ni referéndum alguno. A día de hoy nadie puede dudar, ni negar, que el PSOE, si consigue la investidura como presidente de Gobierno de su secretario general, será porque se ha comprometido a materializar ambas exigencias -una de ellas la amnistía, como requisito previo para sentarse a hablar- impuestas por un prófugo cagón que no se somete a los poderes del Estado que emanan del pueblo español, donde reside la soberanía del Estado (art. 2 CE) El hecho de que políticos que han sido referentes de innegable calado en el PSOE y por tanto nada sospechosos (González, Guerra, Almunia, Jáuregui, Redondo, Tomás de la Cuadra, Tomás Gómez, …) y otros aún en activo (Lambán, García-Page) se hayan pronunciado en contra de la deriva abiertamente inconstitucional que está marcando Moncloa, a más de hacer llamativo el silencio de aquéllos otros que no ha mucho criticaban desde sus púlpitos e impedían desde la Mesa del Congreso tramitar -por inconstitucional- la propuesta conjunta de sus socios de Gobierno y varios partidos nacionalistas, nos lleva al convencimiento que, aunque no tipificada, el proceder de Pedro Sánchez y sus mudos y sumisos acólitos es el propio de una auténtica estafa electoral.