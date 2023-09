Cooficialparlants

El pròxim 1 de novembre se celebra el trenta aniversari del Tractat de la Unió Europea, i uns mesos després, ja el 2024, el centenari de Vicent Ventura, el valencià que va reviscolar la nostra vocació europeista, que ve de lluny, de Lluís Vives. Com a membre de la quinta pre-Erasmus, és ben cert que el programa d’intercanvi universitari ha fet més per la cohesió europea que tota la paperassa fabricada en Brussel·les, que ausades! Per cert, va ser el comissari europeu d’Educació, Ocupació i Afers Socials, Manuel Marín, qui va inventar el programa el 1987.

Relacionadas El Congreso permitirá usar las lenguas cooficiales antes de la reforma del reglamento