Un rayo que pare esto

El reloj de la plaza se ha parado. Si la montaña baila, el reloj ha decidido perdonar a los que consultan con prisa la hora y detener el tiempo. Sus agujas se han quedado en las nueve menos cinco. Puede que sea por el rayo que cayó en la torre la otra noche, aunque la hora no coincide con el suceso. Al periodista le gusta la plaza callada. Anda aturdido estos días de retorno de las rutinas. Cada año se siente más a gusto sumergido en la nostalgia de los días finales del verano, cuando las tardes acortan y se puede respirar en la plaza, saboreando el sueño de una prórroga imposible. Ya ha visto bastante y el cargador de ilusión funciona cada vez peor. Teme volver a la atadura del móvil y las pantallas. Y sabe que todos los propósitos de enmienda van a durar horas, como mucho. Se ha acostumbrado al silencio de la plaza vacía, lejos de las grandes avenidas donde el ruido es eterno. En esos momentos podría reconciliarse con València. Ha vuelto a recaer en los cuentos crepusculares de Scott Fitzgerald buscando un perdón y solo espera ahora mantener la luz encendida un poco más, no dejar que la amargura venza. Sabe que no hay victoria contra el tiempo. Sabe que su vida ha sido y es buena, que es un delito quejarse en una plaza de Occidente con los bolsillos colmados y el plato esperando en la mesa. Lo realmente difícil es aceptar que uno se queda atrás, que el mundo es ya de otros y hay sueños que nunca se harán realidad. Lo difícil es no dejarse arrastrar por el sueño de un rayo que lo pare todo.

El periodista mira alrededor y trata de entender sin hacerse muchas ilusiones. Su único propósito en este tiempo es no condenar. Que sean otros los que pontifiquen. Está cansado de tanta tinta de ponzoña. Sabe que sabe muy poco de casi nada. Acaba de leer Los árboles, una novela de humor perturbador para redimir a las víctimas del racismo y tiene la impresión de que de nuevo la literatura va por delante y de que en esta sociedad sobrevuela la urgencia de una insurrección de los oprimidos, como la de los negros en América. O como la de las mujeres ahora en España. Dice el olvidable Rubiales que no es para tanto. No ha entendido que el tiempo le ha pasado por encima, no ha respetado cargos ni laureles. ¿Por qué ahora? Lo importante no es cuándo la gota colma el vaso, sino que la gota existe. Al agresor solo le queda intentar comprender que el tiempo ha sido su verdugo, plegarse, desaparecer y callar. El valor del silencio. El periodista ha aprendido que lo más difícil en la vida es acertar cuándo callar y cuándo tomar la voz. Su conclusión (parcial) es que casi siempre sobran las palabras. Hoy está más seguro que ayer de que es una buena decisión no dar a ‘enviar’ el último mensaje, de que las respuestas que nunca salieron de la boca están llenas de buenas palabras. El periodista mira el panorama político y piensa en la oportunidad del silencio. El ruido es atronador. Aznar, golpismo, autocracia, llamadas a la rebelión, Guerra, González y tantos más. El periodista tiene la convicción de que no han asumido su tiempo y de que las gentes de ahora tienen el derecho de intentar su oportunidad. Puede que no tengan la solución, como puede que las fórmulas de ayer no sirvan hoy, pero les corresponde intentarlo. El periodista tiene la impresión de que este puede ser el pórtico de una nueva etapa. La Transición trajo paz y confianza, lo más preciado cuando se sale de una tiranía, pero dejó en al arcén la cuestión territorial de este país. El periodista cree que lo oportuno es una segunda transición en busca de unas décadas más de futuro sereno. Y a esa meta solo se puede llegar por la vía del entendimiento. De nuevo, el abrazo, aunque hoy ha de ser otro. Como hace cuarenta y tantos años, hay mucho que perder y no hay nada seguro. A diferencia de entonces, los intereses (partidistas, personales y de los grandes grupos del dinero) se han multiplicado y la generosidad y la sinceridad dan síntomas de flaquear. El periodista está convencido de que es justo intentarlo, pero es consciente de que, en el estruendo actual, el final puede ser quebrar el proyecto común. El periodista observa la nueva ceremonia de la confusión con el valenciano, la lengua cooficial de los menos. Sus dos nombres sirven para marear el debate cuando hace falta, porque operan para reclamar una entidad diferente cuando políticamente hace falta. Hasta se llega al absurdo de reclamar traducciones diferentes en el Congreso mientras se reiteran declaraciones de respeto a los académicos (los legalmente reconocidos), que ya han dicho que valenciano y catalán son solo maneras diferentes de llamar en distintos territorios a una misma cosa. El periodista levanta la vista hacia el reloj de la plaza. La tormenta no ha pasado, pero le parece que las agujas han reemprendido su marcha. Debe de ser un espejismo. O quizá no hay rayo que pare esto.