Hem passat un estiu de calor sufocant, alhora també hem patint pluges torrencials i destructives, els ciutadans deuríem canviat d’ hàbits i costums, en general,però, em dona l’impressió que predomina un sentiment de que allò que hem viscut és una excepció, que els canvis experimentats han estat un episodi, els experts, però, ens alerten de tot el contrari, ja que, com tot seguit intentaré demostrar, des de fa ja temps que tenim treballs, investigacions o estudis que venien avançant allò que estava per vindre. Doncs, a finals del 2008 els Grups d’Assessors Externs de la Comissió Europea donaren a conèixer els resultats de la seua investigació, centrada sobre les precipitacions torrencials i el clima a la Mediterrània. Un resum divulgatiu sobre tals estudis fou publicat en castellà pel professor Millán M. Millán, qui en aquell moment era director executiu del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani(CEAM), el títol del esmentat llibret era més que significatiu: «Sequia en el Mediterráneo e inundaciones en el Reino Unido y Centroeuropa. Cosas que los modelos climáticos globales no ven del ciclo hídrico en Europa ,y porque».

La publicació que he esmentat va ser distribuïda, i em consta que va estar en mans dels responsables públics i l’administració valenciana, així, igualment, com d’altres parts del estat, el propi autor va exposar el seu contingut en diverses instancies, i en una d’elles de la que jo hi era membre ho feu. Doncs ja deuríem haver estat alertats, l’estudi ens parla de causes, atribuïdes a l’acció humana, especialment pel que afecta a l´ urbanització desenfrenada dels espais naturals, generador del calfament de la mar i les seus conseqüències. Aleshores, per què nou continuem amb el procés d’urbanització de la costa? Puix senzillament per qué predomina la visió a curt termini, la del turisme de masses, allò de «l’ocupació» de la costa sense restriccions.

L’estudi que he pres com punt de referència, es donà quan el nostre país era governat pel mateixos que hui en dia empren el terme «sectarisme ecologista», un terme que es emprat per justificar les decisions recents de la gent del PP-Vox per tal d’eliminat algunes de les reformes medi ambientals del Botànic, actuant sempre en favor d’una tornada enrere cap el model de «sol i platja», amb la conseqüent expansió del taulell i el cotxe. Aquesta gent, parla doncs del «sectarisme ecologista», que ho expliquen, que argumenten amb dades i raonaments, no serà,però, que realment el sectarisme és més aviat l’«anti ecologisme»? L’ecologisme és precisament la sensibilitat que ha vingut insistint en la recerca de mesures tendents a frenar el canvi climàtic, i, per tant, en la necessitat de limitar l’abús humà sobre la natura. Sí, he dit que cal limitar, puix a hores d’ara, quan ja tenim damunt els efectes del canvi climàtic, la política deu actuar limitant, amb altres formes d’ús alternatiu i sostenible, i no mirar cap altre costat, com si els canvis dels fenòmens naturals resultaren ser un mal son passatger.