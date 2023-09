Nos estamos quedando sin discotecas

El asueto tampoco tiene pasado ni futuro. La mejor diversión es la del momento, sin excesiva programación. Pasada la nostalgia sobre aquello que se llamó la ‘ruta de las pastillas’, rebautizada simplemente como la ‘ruta’ por los pusilánimes, las discotecas se van extinguiendo de la trama ciudadana. Hablo de locales homologados con tales, aquellos donde la diversión estaba asegurada y donde se podía entablar contacto visual y algo más con otro ser humano. Ahora solo quedan dos que responden a esos cánones -Akuarela y Mya-. La de la Mava-rosa se ha convertido en una disco de iniciación a medio camino entre el botellón juvenil y la experimentación de psicotrópicos de última generación con parada en el mercadillo nocturno del Paseo Marítimo. La otra, la futurista de la Ciudad de las Artes, es la heredera de la València pija de los felices años ochenta que baila el ritmo del hedonismo recuperado de aquellas precursoras como Woody, Distrito 10 y Jardines en la zona universitaria. Pero también en Ciutat Vella con las míticas Tres Tristes Trigres o Calcatta, que fueron paradas obligatorias de la fiesta antes de coger el coche y enfilar la carretera de Pinedo o Ademuz.

Oferta variada

Había para todos los gustos, edades y bolsillos, según iba avanzando la noche. Un sur, Susos, Radio City, Mister Chus, Garage, Continental, Gasoil, Hipódromo Salsa, ACTV, Looping, Bésame Mucho o La Marxa eran sinónimos de amanecer, igual que la playera Caballito de Mar o Vivir sin dormir, uno de los locales que debería dar nombre a una serie, porque allí hubo más ‘bakalao’ que en toda la ruta junta, y antes que las destroy como Spook, Chocolate, Barraca, The Face, Pomelo, Puromoro, Puzzle, Bounty, Calavera, Bunker, Dreams Village, Heaven, Salitre, Hook, donde muchos se quedaron por combinar las pastillas con la carretera. Igual que en la pista de Ademúz, donde estaban Espiral y Karma (L’Eliana); Galaxie, Evento y Zona (La Pobla de Vallbona); y Dust (Llíria). Muy cerca también eras famosas Ku Manises, Bravatta, y Don Julio (Riba-roja), y en la antigua carretera de Barcelona fueron populares Resaca Playa (Port Saplaya), y Rockola y Espacial en Meliana. En l’Horta Sud marcaron tendencia Bony y Dandy (Torrent); Oh! Valencia (Benetússer-La Torre); Broadway y Sucre (Alfafar); Compás (Sedaví); Wiggle (Albal) y la tristemente conocida Coolor (Picassent) por el caso Alcàsser.

En la calle

Seguro que me he dejado muchas de las discotecas desaparecidas, por acción u omisión, pero queda demostrado que el sector fue de los más importantes. Su progresivo cierre se debió a un cambio de tendencia del ocio juvenil, donde ahora se pasa demasiado tiempo en internet. Algunos de esos expertos de la nada consideran que la generación Z baila menos, tiene menos sexo y está enganchada a Netflix. Irá por barrios, como siempre, pero una cosa está muy clara, si no hay oferta para pasar la noche en locales para el baile y la bebida en condiciones, se deja toda la calle libre para el botellón. Y ese problema de seguridad pública no lo para ninguna brigada especial de policía.