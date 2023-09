Feijóo és la Maria Cristina que «nos quiere gobernar», tot i no tindre opcions per falta d’aliats, més enllà de Vox. Però amb Vox, «No, no, no, no, María Cristina, que no, que no». En lloc d’usar el cap per a envestir (traient el PP al carrer contra l’amnistia) que el faça servir per a pensar com guanyar-se els vots que li falten. I si no sap o no vol, per què es presenta a la investidura? Acusa a Sánchez de no portar l’amnistia al programa electoral. Com Aznar en 1996, supose, que tampoc prometia abolir els governadors civils, suprimir la mili i llevar la Guàrdia Civil de les carreteres de Catalunya.

Sí, ja sé que la Constitució no és un xiclet on hi cap tot; però, per si ho han oblidat, la Constitució és un pacte entre persones i no amb Déu. On està escrit que és immutable i no una llei marc oberta a reformes i millores? Tan constitucional és demanar-ne la reforma com perpetuar-la. I si la Constitució és reformable —ho preveu el títol desè—, qui vol canviar-la o reinterpretar-la és tan constitucionalista com el que més.

Ara per ara és més fàcil que Juan Carlos I prenye Doña Sofia que Feijóo siga president. Com a negociador ha sigut com un carret del súper, que no es mou si no el porten. Qualsevol tractant de burres ho haguera fet millor. Dur a Vox de sidecar l’impedeix guanyar suports i, a pocs dies de la investidura, ningú no ha volgut negociar amb ell ni les gràcies. Negociar és una faena tan laboriosa com fer encaix de boixets. Exigeix dedicació i paciència de rellotger, pressionar i cedir, sense buscar victòries absolutes ni rendicions incondicionals; que cap de les parts estiga completament satisfeta amb l’acord i que aquest siga acceptable per a les parts negociadores. En res d’això no ha avançat gens.

I com que alguna cosa havia de fer mentre arriba la investidura, ha gastat més energies atacant a Sánchez que defensant la seua candidatura. I així estem: Feijóo ens vol governar i tothom «le sigue, le sigue la corriente», però sense prestar-li massa atenció.