El hechizo (valenciano) de Eduardo Torroja

Probablemente, a un amplio sector de la sociedad, su nombre no le dirá gran cosa porque, ni era valenciano, ni entre nosotros levantó más allá de un edificio, sin ser tampoco arquitecto, adquiriendo un renombre muy superior (si bien en otro ámbito distinto), su nieta: Ana Torroja, solista del grupo vocal Mecano.

Eduardo Torroja Mollet (1899-1961) había nacido en Madrid y era ingeniero civil. No obstante, a lo largo de su vida, se convirtió en uno de los científicos europeos que revolucionaron la técnica de la construcción, porque su gran vocación –además de la docente- fue la de ejercer como un ingeniero-proyectista, revolucionando las técnicas de las estructuras del hormigón armado, con el proceso del pretensado. Su llegada a la Comunidad Valenciana fue muy tardía, si bien configuró aquí, la última de sus preciadas obras maestras: la iglesia de San Nicolás de Bari, ubicada en el Grao de Gandia.

Ya, al comentar la obra de Goerlich en la plaza del Ayuntamiento, apareció alguna referencia al «Movimiento Moderno», como propio de un conjunto de edificaciones, funcionales y austeras, realizadas en el extenso periodo que se extendió desde 1925 hasta 1965. Claro está que, sus autores, incorporaron también nuevos procedimientos constructivos capaces de alcanzar formas arriesgadas que permitían percibir a la arquitectura como algo creativo pero, asimismo, de apariencia inexplicable e, incluso, inverosímil. Y es en este campo donde Eduardo Torroja alcanzó un enorme prestigio que, sin forzar nuestra mente, podríamos asimilar al que consiguiera Rafael Guastavino (1842-1908), con sus bóvedas tabicadas de ladrillo de los Estados Unidos, en la anterior generación.

Durante los años veinte, Torroja se prodigó diseñando puentes, entre otros, el de San Telmo en Sevilla (1926), y el de Sancti-Petri en Cádiz, aquel mismo año. A lo largo de la década de los treinta realizó intervenciones que fueron muy destacadas: los viaductos de los Quince ojos, del Aire y de los Deportes, en la Ciudad Universitaria de Madrid; pero hubo algunas más, que le permitieron alcanzar un amplio reconocimiento internacional: el Mercado de Algeciras (1935), el Frontón de Recoletos (1936) y, especialmente, el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid (1935), cuya marquesina, es una estructura laminar de formas sucesivas, de 5 cm. de espesor en los extremos de sus voladizos, de 12,80 m.

En el encargo del proyecto para la construcción de la iglesia de San Nicolás de Bari de Gandia (1959) al ingeniero Eduardo Torroja y al arquitecto Gonzalo Echegaray (1921-1990), es muy probable que tuviese que ver Vicente Calderón, presidente del club Atlético de Madrid, promotor inmobiliario, que veraneaba en la ciudad, convirtiéndose en uno de los primeros patronos de la iniciativa y, cuyos restos, junto a los de su esposa, descansan allí mismo, en la capilla de San Francisco de Borja.

A mi juicio, al contemplar o estudiar el edificio, la primera consideración a tener en cuenta, es entender su concepto: todo él dedicado a la asistencia a la espiritualidad. A diferencia de otros templos modernos, en los que la sobreactuación de la arquitectura, impide cualquier recogimiento, aquí todo invita al intimismo y a la levedad: nada es pesante, pero tampoco simétrico o paralelo, y todo parece flotar, en una construcción de apariencia inexplicable: así, el muro de cerramiento del lado del evangelio, no se soporta sobre ningún pilar –parece ingrávido, aun ordenado por contrafuertes internos-, abierto al claustro, para que, desde allí (en plena naturaleza), se pueda contemplar el mar mientras se asiste al oficio religioso; con todo, en su porción más elevada, tampoco se une a la techumbre, al tener interpuesta una vidriera en toda su extensión; el del lado de la epístola, también es desigual, oblicuo respecto a la verticalidad, entretanto el presbiterio es excéntrico, desplazado a la derecha y revestido por dos imponentes planos de mosaico, realizados por Andrés Cillero y Nassio Bayarri, con piezas cocidas en el taller de Real Alarcón. Sobre el mismo se integraba una austera cruz de hierro (diseñada por el propio Torroja), actualmente tapada por una imagen de Jesús convencional (que se debería retirar), porque altera la obra y aminora la intensidad.

Sin duda, nos hallamos ante una de las construcciones más importantes realizada entre nosotros de la arquitectura moderna, introducida en el mar a modo de mascarón naval que, por su situación y su gran importancia conceptual y tecnológica, merece y requiere de un amparo legal del más elevado nivel.

Para que un edificio lo logre, no necesita –como antaño- tener cien años, ni oler a naftalina, ni guardar alguna telaraña en los rincones: debe ser muy singular y significativo, poseer un amplio respaldo social y la labilidad suficiente como para necesitar el más amplio grado de protección posible. Cualidades que se aúnan en este prodigio inverosímil, pero que ya ha necesitado restauraciones y sufrido adiciones que alteran su autenticidad y su sentido.

En el mes de julio de 2020 el Ayuntamiento de Gandia se dirigió a la Generalitat Valenciana para solicitar que fuera declarado BIC como Monumento-Jardín Histórico; en abril de 2021 la Generalitat solicita una sucesión de documentos acreditativos, que el Ayuntamiento remite en el mes de julio, entre ellos, un extenso y razonado informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en apoyo de la propuesta, que, asimismo, se remite a la Dirección General de Patrimonio (1 de julio 2021). Sin, tras ello, tampoco haberse producido pronunciamiento alguno.

La consideración razonada de una asignación de elevada protección no es una decisión nada fácil cuando concurren juicios o intereses encontrados; no obstante, no es así cuando sucede lo contrario y, a la unanimidad, se incorporan las entidades oficialmente consultivas y la totalidad de las instituciones públicas en las que ese bien se ampara. Ello, no obvia el momento de la decisión que, si es positiva, se concretará por un decreto del Consell, tras la oportuna elevación por parte de la Dirección General de Patrimonio. Incluso, si no fuera así, y no se estimara procedente, la resolución debe ser motivada y comunicada a las instituciones competentes. En cualquier caso, lo que no parece oportuno ante la solicitud de la declaración de un bien, es el abandono (hasta el pasado junio, 35 meses), especialmente, cuando se está a las puertas de terminar una legislatura y una nueva administración puede comprometerse más y decidir, resuelta.

Entretanto los nuevos políticos concluyen, les propongo visitar el monumento, para que -entre la brisa y el mar-, puedan percibir y emocionarse, del hechizo –casi metafísico y, casi inconcebible-, que nos regaló Eduardo Torroja.