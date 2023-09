Escandalitzar-se perquè s’amnistie els independentistes del procès i els qui organitzaren el referèndum, i pel contrari no escandalitzar-se per les impunitats de tants individus poderosos socialment, són una enorme hipocresia. La història d’aquest Estat des de fa més de 300 anys, és la de les independències de les seues colònies que gairebé ho aconseguiren amb rebel·lions i guerres; poques vegades pacíficament. Ara el que reclamen les autonomies peninsulars és una manera distinta de relacionar-se amb l’estat començant amb un referèndum pacífic i consensuat, per saber el que n’opina el poble. Com Espanya mai no ha actuat raonablement, el imperio donde nunca se ponia el Sol ha anat desapareixent. L’excepció foren les colònies africanes, que ho aconseguiren a les bones, curiosament quan Franco. Resumint, no pot ser on delicte que ña gent vulga independitzar-se, diga el que diga cap Constitució, perquè hi ha el dret universal de les nacions a l’autodeterminació, que està per sobre.

Les constitucions les fem els homes i les podem modificar i de fet, l’actual d’ací, que alguns consideren intocable, ja ha estat modificada i d’això ningú en parla. El comportament dels qui se’n diuen constitucionalistes i s’oposen és, doncs, una actityd fal·laç, absolutament rebutjable.

Ara estem vivint el debat per l’amnistia dels condemnats pel procès. Hi ha juristes que troben que aless amnisties serien legals i altres que no; de fet, però, uns i altres n’han aplicades, encara que no vulguen recordar-ho. Gonzalez amnistià els terroristes GAL; Aznar els de Terra Lliure i vora 5000 condemnats per fraus; Raxoi i Montoro ho feren amb els grans defraudadors i evasors de capitals... Pel que fa als referèndums hi ha països més democràtics, que en convoquen amb normalitat per a decidir llurs independències, com Quebec i Escòcia...

És preocupant que no se’n parle de la impunitat per fer el que hom vulga com robar, evadir diners, disposar d’informació privilegiada de projectes de l’administració. Els governs menys democràtics deixen que alguns dels seus ciutadans, puguen aprofitar-se’n il·legalments, sense que se’ls impute de res, perquè tenen impunitat. Entre els elements impunes hi poden haver polítics, policies, militars, banquers, empresaris. El casos més vergonyosos són els reis que, a més d’impunes, són inviolable. I açò si que desfà Espanya.